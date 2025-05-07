本报记者 窦 皓 刘诗瑶

前不久，蓝箭航天空间科技股份有限公司（以下简称“蓝箭航天”）自主研发的第一百台液氧甲烷火箭发动机，在位于浙江省湖州市的动力制造基地正式下线。这标志着我国商业航天动力系统实现了从“单台突破”到“批量制造”的跨越，对推动我国商业航天产业高质量、规模化发展具有标志性意义。

蓝箭航天动力研发部总经理、动力制造基地总经理刘磊介绍，想要跑通商业航天的业务流程，降低成本是必不可少的。目前，火箭燃料的主流选择是液氧甲烷（液态氧气+液态甲烷）。这是因为液氧甲烷燃烧充分，不会像煤油那样残留焦炭，同时，液氧甲烷比传统燃料（如煤油）更便宜。综合考虑推力、续航等多方面因素，蓝箭航天选择液氧甲烷作为火箭燃料。

2023年7月，朱雀二号遥二运载火箭成功发射入轨，填补了国内液氧甲烷液体火箭多项技术空白，使用的发动机也成为全球首个实现入轨的液氧甲烷发动机。目前，蓝箭航天已经成功下线的100台液氧甲烷发动机，涵盖了“天鹊”“天鹊A”“天鹊B”三大系列，具有推力强劲、结构轻巧、调节范围广等优势。

去年9月，我国自主研发的可重复使用火箭——朱雀三号的试验箭完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国在可重复使用运载火箭技术上取得突破，当时使用的就是“天鹊”系列发动机。“天鹊”系列发动机是国内商业航天领域经过飞行验证的全自主开发的发动机。本次发动机的顺利下线，标志着企业已具备支撑高密度、低成本、可复用商业发射的工程化能力，为我国商业航天进入常态化发射阶段奠定了坚实基础。

在此次发动机下线过程中，地方政府在科技创新、产业扶持、要素保障等方面给予了全方位支持，充分体现了我国民营航天企业与地方产业政策深度融合、协同发展的创新路径。据了解，目前浙江湖州的空天产业链上下游企业已经超过40家。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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