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德国宝马展“中国热”的启示（观象台）

李心萍
2025年05月07日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　面对外部冲击，创新和进步才是最大应对底气。实力强了，技术牛了，布局完善了，即可“以不变应万变”；抓住机遇，创新技术，实现突破，即可“以变局开新局”

　　

　　日前，第三十四届德国慕尼黑国际工程机械博览会（又称“宝马展”）闭幕。作为三年一届的工程机械“奥运会”，中国企业在展会上掀起了一股“中国旋风”：

　　参展商总数3500余家，中国企业超500家，占比超13%；全球首台、行业首批，中国企业频频发布新品，揽下众多国际订单。数据显示，展会闭幕后，徐工所有展品全部售罄，中联重科斩获20亿元订单，三一敲定超30亿元订单。

　　环视全球市场，单边主义、保护主义抬头，国际经贸形势纷繁复杂，中国工程机械企业何以逆势抢单，赢得市场认可？

　　实力即底气。“2024全球工程机械制造商50强排行榜”显示，50强企业来自12个国家，中国企业入榜数量最多，为13家，较2023年增加了3家。

　　在工程机械领域，销售额和市占率是评选50强企业的重要依据。依托庞大的中国市场，中国工程机械企业不断提升技术、改进产品，并走向全球，凭借良好的口碑和卓越的性价比稳步提升市场份额。

　　特别值得一提的是，以往中国工程机械整机强、零部件弱，不少核心部件依赖进口。如今，以恒立液压、无锡必克等为代表的配套企业迎头赶上、强链补链，中国工程机械实现从高端主机到关键零部件的全面升级。

　　今年以来，虽然国际市场不确定性上升，但中国工程机械企业依然淡定、从容。

　　原因，在于出色的创新能力。面对全球竞争，如果只是在同质产品里比拼价格，则竞争激烈。掌握独门绝技、拿出拳头产品、解决市场痛点，才能高人一筹。

　　以本次德国宝马展为例，全球首款混合动力全地面起重机、全球最大吨位纯电履带起重机、实现零排放运行的全电动泵车……中国企业依托国内强大的新能源产业配套能力，推出一系列首创新能源产品，引领行业绿色转型。

　　除了在绿色化领域，在智能化领域，中国工程机械企业也率先尝试、抢占先机。

　　德国慕尼黑、中国浙江湖州，两地直线距离8700多公里，然而依托远程遥控系统，观众在展会现场即可操控湖州的挖掘机完成作业，全程无卡顿、无延时。

　　前沿技术、炫酷体验，智能化助力中国工程机械产品展现新实力、树立新形象，为开拓市场奠定良好基础。

　　原因，也在于全球化的布局。以三一为例，从2009年战略落子德国贝德堡，开启欧洲市场闯荡，到2012年牵手普茨迈斯特，再到在北美、印度、巴西等地设立产业基地，全球化的布局让企业得以更方便地为当地量身定制产品，推出本土化设计，也得以更好地在全球间调配产能、灵活应对。

　　观察中国工程机械龙头企业，无不在加快全球化布局。徐工，国际化收入占比提升至46.66%；中联重科，在德国投资5000万欧元建设二期工厂；柳工，已拥有4家海外制造基地……国际化布局、国际化经营，为企业应对挑战提供强大支撑。

　　德国宝马展上的“中国热”启发我们，面对外部冲击，创新和进步才是最大应对底气。实力强了，技术牛了，布局完善了，即可“以不变应万变”；抓住机遇，创新技术，实现突破，即可“以变局开新局”。

　　变与不变，关键在于做好自己的事。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月07日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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