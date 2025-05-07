与国民经济147个部门中的123个产生经济联系

邱超奕 张 玲

只需48小时，来自智利圣地亚哥的鲜活三文鱼就能运至四川成都，并被加工成美味的航空餐，送进飞机。

得益于双流机场，成都双流区与东航合作建设的西部生鲜港成为全国规模领先的三文鱼加工中心之一，加工产品畅销全国。

“目前我们的航空产业已做到千亿元规模。”成都双流区副区长朱光春说。

不沿边、不靠海，双流区却“飞”来海鲜加工产业，折射出民用航空对经济发展的重要作用。

日前，中国民航局等单位发布《民用航空产业对中国国民经济影响》课题研究成果报告（简称“报告”），展示了中国民用航空产业及其各个门类对国民经济贡献的量化测度结果。报告提出，我国民用航空产业主要包括民用航空制造、民用航空运输与运营、民用航空保障等八大类。

“民用航空产业已与国民经济147个部门中的123个产生了经济联系，深度融入国民经济的生产过程。”报告课题组组长刘鲁颂介绍，据测算，2023年我国民用航空产业总产出规模超过2.3万亿元，增加值规模为1.03万亿元，较2017年分别增长了1.5倍和1.6倍。目前，民用航空产业相关市场主体达2.7万家，产业链条快速发展，对经济的贡献稳步提升。

中国人民大学经济学院教授祝坤福认为，从大飞机、无人驾驶航空器到航空客运、物流，民用航空对国民经济的影响不仅体现在GDP贡献上，更在于其带动的高端制造业发展和高效运输保障。他建议，应支持航空制造加快技术突破和产业升级，同时推动民航产业与旅游、电商等其他产业深度融合，助力民航企业“出海”拓展全球市场，进一步释放民用航空产业的乘数效应。

“推动产业发展，既要注重扩大产出规模，又要重视提高产业质量。”刘鲁颂表示，民用航空运输与运营产出规模大、民用航空制造产业增速快，应将这些乘数效应较大的产业领域作为重点给予支持。此外，民用航空科技教育、数字信息服务等仍有较大挖潜空间，通过加强科技教育投入、推动数字化转型等措施，可提升民用航空产业总体管理水平和运营效率。

刘鲁颂分析，从2017年至2023年的发展情况来看，我国民用航空产业八大门类中，民用航空制造、民用航空数字信息、民用航空科技教育产值规模增速分别为12.44%、10.03%和8.88%，高于产业整体增速5.16、2.75和1.6个百分点，预计这3个领域未来还将保持强劲增长势头。当前，低空经济方兴未艾，我国航空人口和人均航空出行次数也呈增长态势，珠三角、长三角、京津冀、成渝等地的民用航空制造产业集群不断壮大，都将有力推动民用航空产业蓬勃发展。

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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