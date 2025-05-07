打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

挖掘重点人群消费特点，扩大细分领域优质供给

让供给创新与消费潮流“同频共振”（消费视窗·以高质量供给创造有效需求）

本报记者 王  珂
2025年05月07日05:46 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“五一”假期全国消费市场繁荣活跃。据商务部商务大数据监测，假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。各项政策从需求侧和供给侧双向切入，挖掘重点人群的消费需求特点，扩大细分领域的优质供给，进一步优化消费供给结构、提振消费信心。

　　4月25日召开的中共中央政治局会议强调“增强消费对经济增长的拉动作用”，释放出以更大力度促消费、扩内需的信号。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，提出“以高质量供给创造有效需求”。

　　在政策推动和市场引导下，各地区各部门和相关企业通过创新实践形成合力，优质供给与消费潮流“同频共振”，加速释放消费潜力。

　　向新向质，智能科技受欢迎

　　“看中了这款新手机，店铺有优惠，还能再享受500元国补，真的太合适了。”在北京朝阳区某购物中心的手机专卖店里，消费者李怡刚刚订购了一部新手机。

　　各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推动消费品以旧换新等一系列提振消费政策落地显效，推进消费提质升级，市场销售增速持续加快，多数商品类别销售增势向好，线上消费和服务消费稳定增长。

　　数字消费较快发展。智能科技带来消费新供给，企业聚焦前沿科技领域，人工智能手机和电脑、全屋智能家居及智能穿戴产品，成为市场亮点。消费品以旧换新加力扩围，取得积极成效。截至今年4月24日24时，已有超过1.2亿人次享受到了“真金白银”补贴优惠，带动销售额超过7200亿元。其中，新能源汽车保持快速增长，一季度新能源乘用车零售242万辆，增长36.4%，零售市场渗透率达47.2%。

　　“打开懂车帝APP，进入政府补贴频道，可以‘一站式’了解和领取补贴，包括全国汽车报废更新补贴以及各省市汽车置换更新补贴、新车消费补贴。”去年，懂车帝通过承接政府消费券及汽车置换更新补贴发放，有效促进汽车消费，全年带动汽车消费约1400亿元。

　　“AI（人工智能）正加速应用于人们的生活，希望为消费者带来更多智慧科技新成果。”荣耀手机相关负责人告诉记者，他们推出的新款AI旗舰手机，搭载了AI处理器，在软件层面实现了AI能力的全面升级，为消费者带来更好使用体验。

　　首发经济活力十足。幕后创作展成都首秀，知名越野品牌在上海开设全球首家探索基地概念店……上海、北京、深圳、广州、成都等多地集中出台“首发经济”相关支持政策，一波波首展、首秀、首店，瞄准青年消费新需求。

　　在第五届消博会和137届广交会期间，来自中国、英国、瑞士、法国等国的40个品牌在消博会上集中发布了近百件系列产品和最新单品，广交会则打造了覆盖13大行业主题的“首发经济”新场景，“即秀即购”成为展会的一大亮点，充分展现了首发经济在创新研发带动消费升级、推动开放合作等方面的重要作用。

　　上海峰飞航空科技有限公司相关负责人介绍，该公司无人驾驶货运版机型今年将商业交付，载人版机型计划明年完成适航取证，投入观光旅游等场景的试点运营。

　　“首发经济牵系着市场消费和供给侧两端，能够更精准满足和激发市场多元需求。”业内人士表示，首发经济以其新颖独特的消费体验，满足了差异化、品质化的个性消费需求和社交分享需求，可“解锁”更丰富的消费新场景。首发经济极大调动创新研发热情，以“新”促“创”带动既有产品、产业转型升级，增强企业市场竞争力。

　　文化引领，国货潮品销售旺

　　“全自动陀飞轮腕表、非遗簪花礼盒……不少独具创意的国货潮品，在我们这里首发后受到年轻人喜爱。”得物平台相关负责人说，国货潮品走热，说明优秀传统文化独具吸引力，传承传统文化正成为当代年轻人流行的生活方式。

　　商务部举办“购在中国”系列活动，在第五届消博会期间举办的启动仪式上，国货品牌成为焦点。一些老字号企业将自身发展历程重新演绎包装，打造融入时尚元素的新产品；一些手工艺、茶饮厂商与运动品牌、科技品牌、艺术品牌等携手推出联名产品，既彰显了传统文化的魅力，又契合当下年轻人的时尚追求。

　　德勤公司发布的调查报告认为，当前，对情绪价值的消费需求迅猛增长，IP联名模式助力品牌吸引新受众、提升美誉度，通过情感共鸣与体验创新满足消费者需求。

　　第五届消博会8大展馆中，有3个馆为国货特色潮品展区。从景泰蓝制作工艺到北京中轴线文创产品，再到传统的非遗服饰，许多民族品牌、百年老字号，在保持原有特色的同时融入创新设计元素，令人眼前一亮，让消费者足不出馆就可“一站式”购齐来自全国各地的国货精品。

　　从百年老字号的时代传承到新锐潮牌的跨界破圈，为国潮市场不断增添消费新动力。譬如，电影《哪吒2》带动“IP经济”热度飙升，助力各产业链踩上“风火轮”；国家博物馆“凤冠冰箱贴”销量突破百万件，成为现象级文创产品。“国潮经济”不仅承载着深厚的民族传统与文化认同，更以现代审美情趣的创新表达，顺应了当下消费潮流。

　　《提振消费专项行动方案》明确提出“开拓国货‘潮品’国内外增量市场”。随着“中国制造”向“中国创造”加速迈进，以创新为引擎，拥抱消费新潮流、新场景，国货潮品将释放出更大市场潜力。

　　优化体验，服务市场活力足

　　江西婺源，油菜花田与徽派古村交织成画，“赏花+非遗”“赏花+科技”等多元业态，吸引更多游客慕名而来。在重庆潼南，油菜花海引入低空观光直升机，游客可从百米高空俯瞰金色花海，落地后还能体验花田火锅宴、农耕文化市集，受到好评。

　　“只需对着镜头说出自己的目的地、出行时间、旅行偏好等关键词，智能助手很快就能给出一份详细的旅游路线，真的太好用了。”在第五届消博会同程旅行展台，刚刚体验了“程心AI”服务的观众李蕊说。

　　今年，同程旅行“程心AI”在分析推理、产品功能、UI界面、多语种覆盖等方面进行了多次升级，可以提供17种语言的中国行程规划服务，成为很多游客的智能出行助手。

　　服务消费持续扩大，文娱旅游消费备受青睐。一季度，服务零售额同比增长5.0%，其中居民人均交通通信支出、教育文化娱乐支出均实现两位数增长。

　　复星旅文日前宣布新型文旅项目超级地中海（ULTRAMED）落户三亚海棠湾。该项目规划引入AI G.O（数字人管家）、飞行接驳汽车、智能度假酒店等新科技，与三亚·亚特兰蒂斯形成更有吸引力的度假集群，为人们带来更精彩的旅游度假体验。

　　金融产品和服务加速创新。交通银行注重金融服务的场景化、智能化，加强普惠型财富产品供给，优化“一老一小”客群服务，推进消费场景支付便利化。

　　4月份，商务部等九部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》，围绕加强政策支持、开展促进活动、搭建平台载体、扩大对外开放、强化标准引领、优化消费环境等6个方面，提出48条具体任务举措，既涵盖餐饮、住宿、健康、文化娱乐等主要行业领域，也包括旅游列车、空中游览、跳伞飞行等新业态、新场景。

　　商务部相关负责人表示，将通过建立跨部门工作机制，健全服务消费政策体系，组织开展“服务消费季”等促消费活动，着力增加优质服务供给，更好满足群众多样化服务消费需求，激发服务消费更大活力。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月07日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
增值税发票数据显示：“五一”假期消费强劲 电器类商品增势良好
　　人民网北京5月6日电 （记者车柯蒙）国家税务总局利用增值税发票数据，对今年“五一”假期消费相关行业销售情况进行分析。最新增值税发票数据显示，“五一”假期，全国消费相关行业销售收入同比增长15.2%，其中消费品“以旧换新”政策带动家电及通讯器材类商品消费需求旺盛，家居用品及珠宝首饰消费增幅较高，个性化旅游服务消费受到青睐。…
黄河水利委员会：全力做好沿黄灌区抗旱保供保灌工作
　　人民网北京5月6日电 （欧阳易佳）据水利部黄河水利委员会消息，近期正值春灌用水高峰期，黄河流域局部地区持续高温少雨，沿黄灌区出现不同程度旱情。黄委多措并举，全力做好沿黄灌区抗旱保供保灌工作，着力夯实保障粮食安全基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部