胡颖廉

完善质量标准、信用约束、综合治理、消费维权等制度，着力解决消费者反映强烈的突出问题，让消费者可感可触

消费是拉动经济增长的“主引擎”。不久前，市场监管总局等部门联合印发《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》（以下简称《方案》），将深入实施优化消费环境三年行动，重点破解消费痛点问题，推进消费供给提质，着力提高消费维权能力，创新打造共治共建格局，营造安心、舒心、省心、放心的消费环境。

数据显示，2024年，最终消费支出对经济增长贡献率为44.5%，拉动国内生产总值增长2.2个百分点。与此同时，消费新增长点持续涌现，“国风”“国潮”等新消费概念不断涌现，社区、集市等消费场景推陈出新。然而，消费环境中的一些问题仍然突出，如消费供给质量不高、市场秩序不够规范、维护消费者合法权益力量不足等，影响消费者的体验和信心。进一步提振消费信心，必须完善消费环境的基础性制度。市场监管总局等部门联合印发《方案》，目的就是进一步完善质量标准、信用约束、综合治理、消费维权等制度，着力解决消费者反映强烈的突出问题。

优化消费环境，应坚持问题导向。当前，消费者权益保护体制机制仍有待完善，关系人们衣食住行的消费痛点亟待破解。要针对涉及多个部门、管理难度大、风险隐患突出的问题，健全部门协同、信息共享、联合执法等机制。《方案》部署优化消费环境五大行动——消费供给提质行动、消费秩序优化行动、消费维权提效行动、消费环境共治行动以及消费环境引领行动，正是针对消费者关心的问题，坚持系统观念，共同构建起供给侧、需求侧、监管侧、社会侧相协同的制度体系。

优化消费环境，要形成多方合力。消费者权益保护是全社会的共同责任，政府部门、司法机关、经营主体、社会组织、媒体以及消费者都应积极参与。其中，行政部门负责指导和协调，确保法律法规得到有效执行。司法机关提供公正的裁决，保障消费者和经营者的合法权益。经营者需遵守法律法规，诚信经营，建立高效的投诉处理机制。消费者协会为消费者提供教育和支持，帮助消费者维护自身权益。媒体通过公正客观的报道，提高公众对消费者权益保护的认识，形成舆论监督。消费者个人也应提高自我保护意识，合理消费，科学消费，通过合法途径维权。只有各方密切配合，形成合力，才能有效保护消费者权益。

优化消费环境是一项长期工作，要牵住优化消费环境的“牛鼻子”，由点及面、层层递进、久久为功。近年来，一些地方出台优化消费环境的地方标准，抓住商圈、市场、街区、景区等，以点带面，探索异地异店线下无理由退换货。接下来，各地各部门要结合本地实际，从一家家店铺、一个个街区做起，让消费者有感知有收获，让经营者有提升有口碑，让监管者有担当有作为，推动消费环境持续改善，不断提振消费信心和激发经济活力。

（作者为中央党校（国家行政学院）社会和生态文明教研部教授）

《 人民日报 》（ 2025年05月07日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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