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相关部门持续优化离境退税举措

便利退税，推动扩大入境消费（市场万花筒）

本报记者 欧阳洁
2025年05月07日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　“这次我们来中国旅游买了许多商品，退税速度快，购物体验好，下次还来。”在北京首都国际机场离境通道，一名韩国游客说。

　　“今年以来，明显感觉入境外籍旅客数量增多，体现在离境退税业务量上，一个班次最多时要办理50—60票，业务量比以前大大增加了。”首都机场海关关员殷佳杰介绍。

　　近日，相关部门持续优化离境退税举措，吸引更多外国旅客来华购物旅游，各地境外旅客购物离境退税申请金额创新高。据国家移民管理局数据显示，今年“五一”假期外国人出入境111.5万人次，较去年同期增长43.1%。

　　4月8日，国家税务总局发布公告，将离境退税“即买即退”从多地试点推广至全国。“即买即退”将退税环节提前。境外旅客在购物环节就能拿到退税款，可以更加直观地感受到退税带来的实惠，提高了其消费的便利性与舒适度。

　　今年一季度，上海海关验核境外旅客购物离境退税申请数居全国首位。据介绍，上海海关已在浦东国际机场、虹桥国际机场、吴淞口国际邮轮港、上海港国际客运中心设立了离境退税验核点，实现对上海地区全口岸验核功能覆盖。目前浦东机场海关采取多项便利措施，比如摆设显著指引标识、增设双语服务岗、为旅客及时发放退税点的指引便利卡。

　　北京海关通过多个平台开展离境退税验核业务专题宣传。首都机场海关在离境通道设置多个离境退税验核点，并且积极使用电子屏、专用引导标识向旅客宣传退税政策和办理流程。下一步将配合税务部门鼓励引导更多商户成为离境退税商店，丰富扩大入境游旅客购物商品。一季度，首都机场海关和大兴机场海关共验核境外旅客离境退税申请单同比增长122.47%。

　　深圳海关办理离境退税金额居粤港澳大湾区首位。4月27日，深圳海关联合各有关部门，在全国首推离境退税“一单一包”便利化试点。该试点模式实现了“商店—旅客—海关”全流程密封管理。海关在验核时，确认退税物品封装完好，即可快速完成验放。该模式将极大减少现场验核时间，让旅客在口岸办理退税更加方便和高效。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月07日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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