今年以来，重大项目建设加快，设备购置投资增长提速——

本报记者 邱海峰

由广西交通投资集团投资建设的广西柳梧铁路盘龙柳江特大桥的钢箱梁吊装、斜拉索张拉等关键工序加快推进。盘龙柳江特大桥是柳梧铁路的控制性工程之一，全长三千七百多米。图为近日拍摄的该项目施工现场。

黎寒池摄（人民视觉）

近来，全国多地发布投资进展数据，一批重大项目加快落地实施，设备购置投资增长持续提速，投资领域呈现越来越多新亮点。专家表示，今年以来，各地区各部门充分发挥政府投资的带动放大作用，加力扩围实施“两新”工作，更大力度支持“两重”建设，聚焦关键领域和薄弱环节，积极扩大有效投资，加快推动传统产业转型升级，培育发展新动能，取得了明显成效。

大项目带动作用增强

进入5月，多地重大项目建设迎来新进展。

在内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特经济开发区，荣信化工年产80万吨烯烃项目正加紧建设，目前已顺利完成40万吨/年聚丙烯装置污水收集池墙体混凝土浇筑，较计划时间明显提前。据介绍，该项目总投资98.3亿元，投产后每年新增产值近67亿元。内蒙古自治区发展改革委副主任何杰表示，目前，已谋划储备2025年计划实施政府投资5000万元、企业投资亿元以上重大项目3352个，总投资3.6万亿元，年度计划建设投资达到万亿元。

在四川，全省首个构网型储能电站——阿坝红原安曲一期光伏项目即将迎来全容量并网发电。项目全容量并网后，预计年发电量达4.5亿千瓦时。数据显示，今年一季度，四川810个省重点项目完成投资2455.3亿元，年度投资完成率31%。

在深圳，全国首个融合空域运行示范基地破土动工。该项目将围绕多种低空场景，全面布局城市空中交通、航空救援、低空文旅、低空物流、低空飞行配套等服务领域。据介绍，今年一季度，深圳重大项目累计完成投资770亿元。

“今年以来，大项目投资平稳增长，带动作用不断增强。”国家统计局固定资产投资统计司司长翟善清表示，一季度，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.4%，增速比全部投资高3.2个百分点；拉动全部投资增长4.2个百分点，比1—2月份提高0.2个百分点。

宏观政策组合拳加力

扩投资见效，得益于宏观政策组合拳的持续加力。今年以来，地方新增专项债发行提速，显著带动到位资金改善和项目推进。根据国家统计局数据，一季度，新增专项债累计发行量接近1万亿元，固定资产投资本年实际到位资金同比增长3.7%，去年全年为下降2.3%。

翟善清表示，随着超长期特别国债和地方政府专项债的发行使用加快，“两重”项目开工建设提速，基础设施投资增速加快。一季度，基础设施投资同比增长5.8%，增速比1—2月份加快0.2个百分点，拉动全部投资增长1.3个百分点，比1—2月份提高0.2个百分点。其中，水利管理业投资增长36.8%，水上运输业投资增长25.9%。

大规模设备更新政策持续加力推进，设备购置投资增长提速。数据显示，一季度，设备工器具购置投资同比增长19%，增速比1—2月份加快1个百分点，比全部投资高14.8个百分点，对全部投资增长的贡献率为64.6%，比1—2月份提高2.3个百分点。

“随着促进民营经济发展政策措施部署落实，民营企业信心活力增强，民间投资增速加快。”翟善清说，一季度，民间投资同比增长0.4%，增速比1—2月份加快0.4个百分点。其中，民间项目投资（扣除房地产开发民间投资）增长6%。分行业看，制造业民间投资增长9.7%，增速比全部制造业投资高0.6个百分点；基础设施民间投资增长9.3%，增速比全部基础设施投资高3.5个百分点。

继续促进投资合理增长

聚焦进一步扩大有效投资，更多政策举措还在推出。

“我们将抢抓项目建设黄金期，及时跟踪国家系列增量政策，加强要素保障和协调服务，努力推动更多项目落地生根、尽收其效。”河南省发展改革委主任马健说，将着力保持工业投资增长势头，力争上半年实施设备更新项目1500个；积极推进容缺办理、“绿色通道”等审批模式，力争上半年完成全口径基础设施投资2500亿元；加大民间投资项目用地、用能、资金等要素保障力度，确保符合条件的项目“应保尽保”“应贷尽贷”。

日前，稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措对外发布，积极扩大有效投资是其中一个重要方面。国家发展改革委有关负责人介绍，相关举措包括完善消费基础设施、大力提振民间投资积极性等。中国人民银行也明确表示，将支持金融机构创新金融工具，加大中长期贷款投放力度，做好“两新”“两重”等重点领域的融资支持。

翟善清表示，要统筹用好中央预算资金、超长期特别国债、地方政府专项债等政策工具，加快“两重”建设和“两新”工作政策落实；聚焦提高投资效益精准发力，切实选准选好项目，推动形成更多实物工作量；加大促进民营经济发展的政策措施落地实施，充分激发民间投资活力；积极扩大有效投资，促进投资合理增长。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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