原标题：财政部：有信心实现2025年5%左右增长目标

本报讯 （记者韩昱）财政部5月6日发布消息称，2025年5月4日至7日，亚洲开发银行（以下简称“亚行”）理事会第58届年会在意大利米兰举行。本届年会以“共享经验，共建未来”为主题，并就通过数字化转型促进亚太区域一体化发展等议题进行讨论。财政部部长、亚行中国理事蓝佛安与会并发言，并进行了系列双边会谈。财政部副部长、亚行中国副理事廖岷陪同参会。

蓝佛安表示，当前国际局势动荡加剧、乱象频出，单边主义、保护主义抬头，特别是近期个别国家掀起关税战、贸易战，给全球经济带来史无前例的巨大风险。各成员应同舟共济，秉持开放包容、团结合作精神，尊重多边机构规则，为全球经济发展注入更多确定性和正能量。中方呼吁亚行高举多边主义旗帜，发挥多边合作平台作用，推动各成员加强政策协调，帮助发展中成员加快经济发展和深化区域合作，坚持应对气候变化的既定政策方向，推进区域数字化转型，推动传统产业改造升级，支持各成员有效应对挑战，实现繁荣发展。

蓝佛安指出，中国是经济全球化的受益者也是贡献者，近年来对全球经济增长的贡献率保持在30%左右。今年一季度GDP同比增长5.4%，实现良好开局。中方将采取更加积极有为的宏观政策，有信心实现2025年的5%左右增长目标。中国将继续建设国内统一大市场，扩大高水平对外开放，同世界特别是亚太成员分享中国发展机遇与红利，携手应对时代挑战，共创亚太美好未来。

会议期间，蓝佛安与亚行行长神田真人等举行了双边会见或交流，主要就亚行未来运营发展、介绍中国发展经验，以及中国与亚行合作等议题交换意见。

(责编：罗知之、陈键)

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