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市场流动性相对宽松 央行昨日净回笼6820亿元

韩 昱
2025年05月07日08:39 | 来源：证券日报
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原标题：市场流动性相对宽松 央行昨日净回笼6820亿元

5月6日，中国人民银行（以下简称“央行”）以固定利率、数量招标方式开展了4050亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%。鉴于当日有10870亿元逆回购到期，据此计算，单日实现净回笼6820亿元。

Wind数据显示，本周（5月6日至5月9日），逆回购到期规模为16178亿元，其中5月6日逆回购到期10870亿元，5月7日逆回购到期5308亿元，5月8日至5月9日均无逆回购到期。回顾“五一”节前资金面，央行在“五一”节前连续多个工作日开展大规模逆回购操作，在节前最后一个工作日（4月30日）操作量由此前两日的2000亿元、3000亿元加量至5308亿元，当日净投放量也高达4228亿元。

对于“五一”节后资金面，东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，节后资金面向宽，央行利用大额逆回购到期实施资金净回笼，保持市场利率基本稳定，这是历年的季节性规律。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司投资顾问总监郭一鸣也告诉《证券日报》记者，整体看，月初市场流动性维持在相对宽松水平，5月份资金面预计整体平稳。

王青也认为，总体上看，与前期相比，未来一段时间市场流动性会处于相对宽松状态。主要原因是4月初外部环境急剧变化，国内政策加力扩内需、转增长，其中“保持流动性充裕”是一个重要发力点。这会充分对冲政府债券发行高峰等因素，为资金面带来较为明显的宽松效应。预计接下来DR007（银行间存款类机构7天质押式回购加权平均利率）中枢将有一定幅度下移。

中共中央政治局4月25日召开会议（以下简称“会议”），分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调，适时降准降息，保持流动性充裕，加力支持实体经济。

王青认为，这意味着下一步央行将通过质押式逆回购、中期借贷便利（MLF）、买断式逆回购等政策工具组合，引导市场流动性稳中向宽。与此同时，综合当前外部经贸环境变化，房地产市场及物价走势，二季度“适时降准降息”的时机趋于成熟。预计5月份央行或将降准0.5个百分点，释放长期流动性约1万亿元，降息0.3个百分点，带动企业和居民贷款利率更大幅度下行。这在激发实体经济信贷需求，增强银行信贷投放能力的同时，也将引导资金面持续处于充裕状态。

(责编：罗知之、陈键)
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