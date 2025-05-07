丁 蓉

原标题：A股一季报“开门红” 超七成上市公司实现盈利

2025年一季度，A股上市公司业绩整体实现“开门红”。据《证券日报》记者梳理，截至5月6日午间，沪深北交易所已有5391家上市公司披露了2025年一季报，其中4068家上市公司第一季度归属于上市公司股东的净利润实现盈利，占比达75.46%。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示：“上市公司的业绩表现在一定程度上是经济的‘晴雨表’。A股上市公司业绩‘开门红’，意味着市场活力增强，反映出我国经济发展具备强劲动能。”

向“新”发力业绩增长

新质生产力持续赋能上市公司业绩增长。在人工智能、半导体、高端制造等赛道，一批上市公司在2025年第一季度交出优异“成绩单”。

在人工智能领域，拓维信息系统股份有限公司、深圳市优博讯科技股份有限公司、中科星图股份有限公司等多家上市公司今年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长超1倍。

服务器龙头浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）主业高速成长。第一季度公司实现营业收入468.58亿元，同比增长165.31%；实现归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，同比增长52.78%。对于营业收入同比增长的主要原因，浪潮信息披露的公告显示，主要是客户需求增加，服务器销售增长。

在半导体领域，有研新材料股份有限公司、江苏微导纳米科技股份有限公司、杭州长川科技股份有限公司等多家上市公司第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长超1倍。

内存接口芯片龙头澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”）第一季度实现营业收入12.22亿元，同比增长65.78%；实现归属于上市公司股东的净利润5.25亿元，同比增长135.14%。澜起科技相关负责人近日在接受机构调研时表示：“展望2025年全年，预计DDR5内存接口芯片需求及渗透率较2024年大幅提升。”

此外，在高端制造领域，北京海兰信数据科技股份有限公司、天奇自动化工程股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司等上市公司第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长超1倍。

内需潜力逐步释放

我国市场空间广阔，内需发展潜力巨大。一季报数据显示，农林牧渔行业的养殖业、渔业等细分领域上市公司业绩亮丽。

今年第一季度，猪价淡季不淡，叠加生产成本持续下降，两大生猪养殖头部企业均实现“开门红”。牧原食品股份有限公司第一季度实现营业收入360.61亿元，同比增长37.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为44.91亿元，同比扭亏为盈。温氏食品集团股份有限公司第一季度实现营业收入243.18亿元，同比增长11.34%；实现归属于上市公司股东的净利润20.01亿元，同比亦扭亏为盈。

同时，“以旧换新”政策激发居民消费需求，带动家用电器行业企业业绩向好。TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”）、常熟市天银机电股份有限公司、惠而浦（中国）股份有限公司等上市公司第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长均超100%。

电视产品市场份额居全球前二的TCL科技第一季度实现营业收入400.76亿元，同比增长0.42%；实现归属于上市公司股东的净利润10.13亿元，同比增长321.96%。公司相关负责人表示，由于显示行业供给侧格局平稳有序，叠加大尺寸化趋势和国补政策推动需求面积不断增长，行业稼动率与主流产品价格均好于去年同期。

北京科方得科技发展有限公司执行总经理张新原在接受《证券日报》记者采访时表示：“第一季度是全年经济的开端，上市公司第一季度的良好开局，展现了科技发展和内需释放趋势，同时也反映出经济结构向优的发展态势。”

(责编：罗知之、陈键)

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