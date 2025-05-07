杜雨萌

原标题：国际金价连续两日上涨 未来仍将偏强运行

国际金价经过短暂调整后，已接连两日实现较大幅度上涨。同花顺iFinD数据显示，在5月5日COMEX黄金期货价格单日暴涨96.1美元至3343.5美元/盎司基础上，截至5月6日16时，COMEX黄金期货价格再度上涨1.82%至3382.9美元/盎司。至此，国际金价与3509.9美元/盎司这一历史高点差距微小。

谈及近期国际金价的再度上涨，在中泰期货产融发展事业总部总经理助理史家亮看来，这背后，依然是受避险需求和配置需求的双重影响。在美元指数大幅回落，美国股市及比特币等加密货币出现冲高调整行情后，黄金作为当前优质资产之一，资金对其的配置需求依然较强。加之美联储政策宽松引发的流动性泛滥问题，均对国际金价形成利好影响。

金砖汇通首席策略分析师赵相宾表示，从2024年以来的国际金价走势来看，其持续上涨的背后，还有一个重要的支撑因素即美联储的货币政策周期转入宽松预期。2024年，美联储3次实施降息举措，这是美联储2022年紧缩货币政策周期后的重大转折。从今年来看，美国通胀的高企以及美国经济增长的放缓苗头，都让美联储宽松政策实施在即。

尽管短期政策面会对国际金价表现带来一定扰动，但在业内看来，国际金价在中长期仍有刷新历史新高的可能性。

史家亮认为，不论是避险需求、储备需求还是配置需求等，整体仍对国际金价形成利好，并且没有一个较强的中期利空因素出现，因此，预计国际金价依然偏强运行。

高盛也在最新发表的研报中，重申了其对黄金结构性看涨的基础假设：预期国际金价到今年底有望达到3700美元/盎司，到2026年中期为4000美元/盎司。高盛指出，如果美国陷入经济衰退，预计黄金ETF流入加速将使国际金价在年底前升至3880美元/盎司。

(责编：罗知之、陈键)

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