原标题：券商发力多渠道融资 提升自身综合实力

5月5日，天风证券发布公告称，公司近期收到上交所对其定增申请出具的审核问询函，并披露了相关回复报告以及修订后的募集说明书。其中提到，天风证券控股股东拟全额认购本次定增股份，并给出5年内不转让的承诺。

对于此次募资将带来的影响，天风证券表示，本次发行将进一步夯实国有股东控股地位，向市场和投资者全面展示控股股东支持公司高质量发展的信心、决心，对有效稳定公司股权结构、全面提升治理水平、切实保障公司发展具有重要的战略意义。同时，这也是公司服务实体经济战略、深耕湖北辐射全国战略得以落实的有力保障。

作为资本密集型行业，证券行业通过融资“补血”，对于提升自身综合实力、增强风险抵御能力以及更好地服务实体经济等方面均具有至关重要的战略意义。近段时间以来，已有多家券商开展行动，采用定增、发行债券等多元融资方式，不断夯实自身资本实力，以期在复杂多变的市场环境中赢得发展先机。

定增方面，今年以来已有国泰海通和国联民生两家券商成功实施了定增计划，主要目的都是为实施并购重组募集配套资金，通过资本运作实现业务的拓展和整合。

Wind资讯数据显示，当前，国信证券、中泰证券、南京证券的定增事项正在推进中，这三家券商的定增计划目前均已获股东大会审议通过。公开信息显示，国信证券开展定增的目的主要是融资收购其他资产，以实现业务的多元化和规模扩张。中泰证券和南京证券开展定增的目的主要是补充流动资金、优化业务结构、提升公司竞争力。

另据了解，发行债券正成为券商重要的融资方式之一。同花顺数据显示，今年以来截至5月6日，已有62家券商合计发行债券229只，发行规模合计为3815.28亿元。其中，已发行证券公司债124只，发行规模为2333.4亿元；发行证券公司次级债30只，发行规模为374.88亿元；发行证券公司短期融资券75只，发行规模为1107亿元。

从单家券商的发债规模来看，在上述62家已发行债券的券商中，有11家券商发债规模在100亿元以上。其中，华泰证券已发债312亿元，规模居首；广发证券以275.6亿元的发债规模紧随其后；中国银河、国信证券、国泰海通发债规模分别为274亿元、223亿元、203亿元。

博通咨询金融行业首席分析师王蓬博在接受《证券日报》记者采访时表示，通过发行债券进行融资的优点，是不会稀释股东的股权。在当前市场利率相对较低的环境下，券商发债融资的成本相对较低，且发行较为便捷，债券种类多样，券商可以根据自身实际需求，灵活选择债券的期限，来进行短期流动性资金的补充，“而通过定增所补充的资金通常具有长期性和稳定性的特点，能够为公司长期战略的实施提供有力的资金保障。”

(责编：罗知之、陈键)

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