李 冰 熊 悦

原标题：加码对公业务 科技、绿色等领域贷款增速显著

截至5月6日，A股上市银行2025年第一季度报告已披露完毕。《证券日报》记者以13家有一季度对公贷款数据披露的主要上市银行（包括6家国有大行和7家全国性股份制银行）为分析样本，经梳理统计发现，截至一季度末，13家上市银行的对公贷款均较上年末实现稳健增长。邮储银行以接近10%的对公贷款增速位居国有大行首位；中信银行、浦发银行的对公贷款增速均超8%，领先其他全国性股份制银行。

受访专家普遍认为，国有大行等主要银行对实体经济重点领域保持较大的贷款投放力度，持续调整优化资产负债结构，有力支持经济高质量发展。

助力实体企业发展

建设银行2025年第一季度报告显示，截至一季度末，该行境内公司类贷款和垫款较上年末增长8.16%至15.61万亿元，在该行境内贷款和垫款中占比近60%。这一增速显著高于该行境内贷款和垫款4.73%的总体增速。

具体到不同领域来看，建设银行在科技金融、绿色金融、数字金融等领域的贷款增速均实现两位数增长。例如，截至一季度末，该行战略性新兴产业贷款余额为3.34万亿元，较上年末增长17.14%；绿色贷款余额为5.64万亿元，较年初同口径余额增长13.18%；数字经济核心产业贷款余额为8350.93亿元，较上年末同口径余额增长11.14%。

邮储银行一季度抢抓窗口积极前置安排信贷投放。截至一季度末，该行客户贷款总额为9.36万亿元，较上年末增加4429.86亿元，增长4.97%。其中，公司贷款为4.01万亿元，较上年末增加3619.93亿元，增长9.92%。邮储银行表示，报告期内该行加大对先进制造、普惠金融、科技金融、绿色金融等领域的信贷投放力度，推动公司贷款规模实现稳步增长。比如，绿色金融方面，截至一季度末，该行绿色贷款余额为1.91万亿元，较上年末增长6.01%，增速持续多年高于该行各项贷款平均水平。

全国性股份制银行同样是实体经济贷款投放的中坚力量。截至一季度末，中信银行贷款及垫款总额为5.87万亿元，较上年末增加1458.99亿元，增长2.55%。其中，公司贷款（不含贴现）余额为3.21万亿元，较上年末增加3040.62亿元，增长10.46%，增幅远超该行贷款及垫款总额的整体增速。

浦发银行科技金融、供应链金融等领域的贷款增速同样亮眼。截至一季度末，该行对公贷款（不含贴现）余额为3.31万亿元，较上年末增加2460.08亿元，增长8.03%。科技金融方面，该行科技金融贷款余额达6822亿元，较上年末增加近800亿元，增长13.25%；供应链金融融资余额为512.18亿元，较上年末增长53.58%。

中国银行研究院研究员李一帆表示，银行发力对公信贷业务能助力实体企业发展，推动金融“五篇大文章”涉及的产业领域实现转型升级、蓬勃发展。

重点领域贷款保持高增长

综合来看，上述13家上市银行一季度信贷投放的发力点围绕金融“五篇大文章”展开，这些重点领域的贷款增速明显高于其他对公业务。部分银行的战略性新兴产业、民营企业贷款增速显著高于行内对公贷款增速的平均水平。

中信银行表示，该行对公贷款投放呈现多元化特征，行业布局更趋均衡。同时，该行深度融入国家重大区域发展战略，持续加大京津冀、长三角、粤港澳大湾区及成渝区域信贷支持力度，截至报告期末，该行在这四大重点区域的一般对公贷款余额合计突破2万亿元。

兴业银行计划财务部总经理林舒在业绩会上介绍，今年一季度，兴业银行持续加大对公信贷结构调整，包括加大对绿色金融、科技金融等转型领域的信贷支持。该行2025年第一季度报告显示，报告期内，该行绿色贷款和科技贷款分别较上年末增长9.37%、9.90%，均高于该行各项贷款增速。

浦发银行表示，该行围绕“强赛道、优结构、控风险、提效益”的经营主线，持续调优业务结构，提升风险管控能力。

“从银行一季报对公贷款投放情况看，银行正积极加大对民营企业的信贷资源支持，特别是对科创企业的支持。同时，做好金融‘五篇大文章’是金融机构服务实体经济的重要举措，也是中长期银行信贷发力的重心。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏向《证券日报》记者表示。

李一帆认为，随着国内存量政策和增量政策协同发力，银行业将紧跟政策导向，坚持服务实体经济高质量发展的宗旨，不断夯实经营和展业能力。尤其是国有大行切实发挥服务实体经济的主力军作用，积极承担社会责任，对制造业、科技、绿色以及普惠小微等实体经济重点领域保持较大的信贷投放力度，有力支持经济发展持续向好。

(责编：罗知之、陈键)

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