吴晓璐

原标题：中央汇金调仓动向曝光 “中国版平准基金”持续稳市稳信心

作为“国家队”的代表，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）长期持有大型银行和金融机构的股份以及宽基ETF（交易型开放式指数基金），发挥着资本市场“稳定器”作用。

近期，随着上市公司和公募基金2024年年报和2025年一季报披露，中央汇金一季度主要调仓动向曝光。据Wind资讯最新数据统计，今年一季度，中央汇金新进华泰证券前十大流通股股东，中央汇金子公司中央汇金资产管理有限责任公司（以下简称“中央汇金资管”）重仓增持多只沪深300ETF。

4月7日，中央汇金发布公告称，“已再次增持了交易型开放式指数基金（ETF），未来将继续增持，坚决维护资本市场平稳运行”，给市场注入信心。此外，中央汇金还明确了类“平准基金”定位。在市场人士看来，这意味着“中国版平准基金”已经初步形成。未来，需要持续加大平准基金入市规模，同时完善运作机制和监管机制，更好发挥平准基金功能，助力增强市场内在稳定性。

整体持仓较为稳定

从持有资产类型来看，中央汇金主要持有股票和ETF，且持仓较为稳定。

从持股角度来看，据Wind最新数据统计，截至2025年一季度末，中央汇金重仓持有152家上市公司股票（含子公司中央汇金资管持股），持有市值合计3.02万亿元，主要集中在金融板块。具体来看，中央汇金持有中国银行、农业银行、工商银行等8家银行市值合计2.68万亿元，持有申万宏源证券、中信建投证券、中金公司等16家非银金融公司市值合计2442.42亿元。此外，中央汇金还持有贵州茅台等4家食品饮料公司，持有市值合计239.85亿元。

截至今年一季度末，中央汇金新进华泰证券前十大流通股股东，持股9614.52万股，占流通A股比例1.32%，持股市值15.9亿元。

从持有ETF角度来看，据Wind最新数据统计，截至2024年年末，中央汇金重仓持有21只ETF，持有数量为1972.13万份，持有市值合计6616.97亿元。其中，持有华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF市值超过千亿元，分别为1434.49亿元、1057.12亿元。另外，中央汇金资管重仓持有15只ETF，持有数量1126.28万份，基金市值合计3821.84亿元。综合来看，中央汇金和中央汇金资管合计持有ETF市值超过万亿元。

公募基金季报不披露前十大持有人，只披露报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，通过对比基金2024年年报和2025年一季报，中央汇金资管今年一季度重仓增持了易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF，增持份额分别为5.02亿份、1.57亿份、1.17亿份和3.63亿份。

“总体来看，中央汇金投资呈现出三个显著的特征。”上海申银万国证券研究所有限公司政策研究室主任、首席研究员龚芳在接受《证券日报》记者采访时表示，首先，与其他中长期资金相比，中央汇金投资周期非常长，不会随着市场波动频繁操作；其次，在市场面临较大波动时，中央汇金是维护市场稳定的重要力量，能够为市场注入信心；最后，中央汇金以增持宽基ETF为主，有利于推动被动投资发展，不容易引发个股或特定行业板块的剧烈波动。

中金公司研究部首席国内策略分析师李求索对《证券日报》记者表示，中央汇金对股票、ETF的增持，不仅直接为市场提供资金支持，还有利于稳市场和稳预期。

进一步加强稳市机制建设

今年的《政府工作报告》提出，加强战略性力量储备和稳市机制建设。

实际上，从去年以来，A股稳市机制逐步完善。去年10月份，央行创设两项货币政策工具——证券、基金、保险公司互换便利（简称“互换便利”）和股票回购增持再贷款。截至目前，中国人民银行已指导证券公司、基金公司开展两批互换便利操作，金额超过1000亿元。据Wind资讯数据统计，截至5月6日，546家上市公司公开披露股票回购增持再贷款信息，贷款额度上限达到1139.76亿元。

今年4月份，在市场波动的背景下，中央汇金及时增持ETF，中国人民银行、国家金融监督管理总局、国务院国资委等多个部门，以及中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司等央企纷纷出手，推动股市企稳，资本市场稳市机制进入新阶段。

4月8日，中央汇金有关负责人答记者问时表示，中央汇金一直是维护资本市场稳定的重要战略力量，是资本市场上的“国家队”，发挥着类“平准基金”作用。

“作为中国资本市场战略力量的储备，‘中国版平准基金’的设立，对于稳定资本市场、阻断非理性下跌和强化投资者信心，都有极为重大的意义。”国泰海通证券首席策略分析师方奕在接受《证券日报》记者采访时表示，股票价格反映的是投资者对未来的预期，不仅仅包括对增长的预期，还有对不确定性和风险认识的预期。设立战略性储备力量，对于提振投资者信心、守住风险底线十分重要。

谈及如何进一步加强资本市场稳市机制建设，龚芳认为，要在更大程度上发挥中央汇金平准基金的作用，持续加大入市规模，快速稳定投资者预期和信心。

清华大学国家金融研究院院长田轩认为，接下来，需要进一步完善平准基金的运作机制，明确资金来源，动态调整基金规模。此外，需建立完善的监管机制，明确使用规则，就资金筹集、投资策略、交易执行、风险管理等信息进行充分披露，提高操作的透明度，并加强对市场操纵、内幕交易等违法行为的处罚力度。

(责编：罗知之、陈键)

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