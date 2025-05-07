张 蕴

原标题：实现“扫码即飞” 解锁“空中打卡”

“五一”假期，大连星海湾广场海风轻拂，一架手掌大小的无人机从银色智能机柜中轻盈起飞，螺旋桨的嗡鸣声与游客的惊叹声交织在一起。来自河北唐山的李女士一家围在手机前欣赏着无人机实时传回的画面：4K镜头下的跨海大桥如巨龙蜿蜒，孩子的欢快身影被AI自动跟随模式精准捕捉。“扫码就能飞，操作比手机拍照还简单！”这一全新的旅行跟拍体验，令李女士惊叹不已。

“悬停跟拍”“扫码即飞”“智慧文旅”“低空经济”……这些关键词碰撞在一起，成为大连各旅游景点的消费新模式。这一搭载大疆Neo无人机租赁的创新模式，如同一把钥匙，既解锁了游客的“空中创作自由”，也为低空经济与文旅融合打开新的想象空间。

针对传统旅游拍摄视角单一、专业航拍服务价格高昂、旅拍装备加重出行负担的“痛点”，日前，大连云智航科技有限公司引入共享无人机柜，并于4月14日起，在大连星海湾广场、圣亚海洋世界等重点景区投放首批机柜，为游客提供价格亲民的智能拍摄体验。

游客到大连星海湾广场共享无人机柜前，只要按照柜身上的提示扫一下二维码，手机屏幕就会立刻弹出租赁界面，操作过程十分便捷。完成租赁流程后，柜门缓缓打开，一台小巧精致的大疆Neo无人机出现在眼前。

大连云智航科技有限公司总经理许涵淋告诉科技日报记者，共享无人机以自助操作、即时出片、高科技感的优势形成景区差异化体验。机柜内搭载的大疆Neo无人机，机身仅重135克，集4K拍摄、一键返航等功能于一身。游客通过扫码租赁，前5分钟免费体验，后续按每分钟2元计费，信用免押金系统还可以降低使用门槛。

“从扫码到起飞只需30秒，连孩子都能轻松操控。”大连云智航科技有限公司技术部经理于丽莎说，AI模式可自动完成“冲天”“环绕”等电影级运镜，即使是零基础用户也能拍出专业级大片。

于丽莎介绍，针对初代共享无人机无法续航的问题，该企业研发部门推出2.0和3.0版本。其中有暗藏巧思的技术细节，机柜从1.0版本的5个格口升级为8个格口，配备充电宝和智能充电系统，无人机归还后50分钟即可满电重启。此外，后台可实时监测风速与电量，若风力超4级或电量低于10%，系统将自动暂停服务，无人机则缓慢降落到安全区域，最大限度规避“炸机”风险。

从“人挤人”到“空中打卡”，共享无人机不仅解决了拍摄痛点，还催生了“科技+旅游”消费新场景。“这类‘沉浸式旅游记忆’正成为吸引年轻游客的新卖点，游客既是体验者，也是城市文旅IP的传播者。”许涵淋说。

大连市沙河口区发展和改革局副局长田波表示，共享无人机柜项目以“文旅先行”为切入点，通过场景驱动实现了技术与产业发展的协同创新。其核心价值不仅在于提升旅游体验，更为大连低空经济的多元化应用提供了可复制的实践路径。

(责编：罗知之、陈键)

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