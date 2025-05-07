自研F级重型燃机叶片连续运行超200小时
2025年05月07日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：自研F级重型燃机叶片连续运行超200小时
科技日报北京5月6日电 （记者都芃）6日，记者从中国华能获悉，我国具有自主知识产权的9FA型燃机透平第一级动叶片首次实现“72+24”小时连续高负荷服役运行。截至5月5日，该叶片在华能南京燃机电厂2号燃机上已连续运行226小时，系国内自主研制的首支服役运行时长超200小时的F级重型燃机透平第一级动叶片。
在重量、尺寸、冷却空气流量等多重限制下，该叶片在研制中面临耦合设计、精密铸造、特种加工等技术难点与工艺挑战。为此，西安热工研究院有限公司牵头组织国内相关制造企业、高校、测试机构，系统性攻克了叶片设计、制造、检测检验等环节系列关键核心技术，成功实现叶片小批量稳定制造。该叶片在通过中国电机工程学会技术评审和首件批鉴定后，于今年3月在华能南京燃机电厂2号机组完成安装与启动调试工作。
9FA型燃机透平自主化第一级动叶片的服役运行，标志着我国在役F级重型燃机核心高温部件的自主研制工作迈出重要一步，实现了部件设计、精密铸造、特种加工、质量控制等全技术链条构建和完整产业链衔接，为装备自主可控奠定了坚实基础。
(责编：罗知之、陈键)
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