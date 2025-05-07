打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

来，喝一杯机器人现磨的枸杞拿铁

王迎霞
2025年05月07日08:46 | 来源：科技日报
小字号

原标题：来，喝一杯机器人现磨的枸杞拿铁

取杯、研磨、冲泡、装杯……随着机械臂灵活动作，两分钟之内，一杯机器人制作的咖啡就新鲜出炉了。

在刚刚过去的“五一”假期，这台位于宁夏银川市西夏区宁阳广场的现磨咖啡机器人，成了新晋的“网红”。

说是机器人，其实它的外观是一条机械臂。在一个貌似银行取款机的机器面前，消费者只需在触控屏幕上选择咖啡口味，再根据需求勾选多糖、少糖、无糖或加冰等选项，完成扫码付款后，玻璃橱窗里的机械臂便开始模拟真人操作。

“全程不到两分钟，如果制作冷饮，时间能缩短一半，以后喝咖啡可太方便了！”宁阳广场附近就是宁夏大学，正在读研究生一年级的李嘉敏从出餐口接过一杯枸杞拿铁，好奇地品尝起来。

让机器人变身咖啡师，背后是实打实的“科技力”。

这款现磨咖啡机器人的运营方是宁夏宁禾未来科技有限公司，总经理田小禾告诉记者，机器人于4月初正式落地银川，集成了人工智能、物联网和精准机械控制技术，其机械臂可通过传感器实时监测饮品的流量、温度等参数，确保每个制作环节精准无误。

作为本土企业，该公司在产品集成研发中融入了鲜明的地域特色。在经典咖啡、风味拿铁、牛乳饮品、西式奶茶等多个品类中，消费者还能发现一款市面上极少见的新品——枸杞拿铁。

“枸杞是宁夏特色农产品，我们一直想为产业发展贡献力量，让‘宁夏味道’香飘全国。”田小禾说，“但是，枸杞原浆摄入多了容易上火，量少味道又不明显，我们经过多次调配发现，在一份咖啡中放入12毫升至15毫升的枸杞原浆，就能喝出枸杞的甜润和拿铁的醇厚，这种搭配深受养生人群青睐。”

与传统咖啡店相比，现磨咖啡机器人还有一个让人心动的消费理由，那就是价格。记者发现，所有饮品价格“五一”期间整体下调，均不超过10元，即使节后恢复原价，也在5.9元至12.9元之间，与咖啡店的价格相比，很有竞争力。

目前，宁夏共有3台现磨咖啡机器人，另两台安置在石嘴山市境内的国家5A级旅游景区沙湖，“五一”期间也收获了大量粉丝。

除了制作咖啡，宁夏宁禾未来科技有限公司推出的机器人，做冰淇淋也很拿手。公司在沙湖景区和览山公园分别部署了一台冰淇淋机器人，智能设备提升了消费体验的新鲜感，同样受到游客追捧。

“除了饮品类机器人，我们计划拓展机器人服务的应用场景，下一步推出餐饮类机器人。”田小禾透露，公司打算在商圈部署制作面食及特色小吃的机器人，为传统餐饮行业注入科技动力。

田小禾的“野心”不止于此。今年8月底，第七届中阿博览会将在银川举办，他和同事将带着新品类的机器人走上国际大舞台，让更多人感受科技的独特魅力。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
增值税发票数据显示：“五一”假期消费强劲 电器类商品增势良好
　　人民网北京5月6日电 （记者车柯蒙）国家税务总局利用增值税发票数据，对今年“五一”假期消费相关行业销售情况进行分析。最新增值税发票数据显示，“五一”假期，全国消费相关行业销售收入同比增长15.2%，其中消费品“以旧换新”政策带动家电及通讯器材类商品消费需求旺盛，家居用品及珠宝首饰消费增幅较高，个性化旅游服务消费受到青睐。…
黄河水利委员会：全力做好沿黄灌区抗旱保供保灌工作
　　人民网北京5月6日电 （欧阳易佳）据水利部黄河水利委员会消息，近期正值春灌用水高峰期，黄河流域局部地区持续高温少雨，沿黄灌区出现不同程度旱情。黄委多措并举，全力做好沿黄灌区抗旱保供保灌工作，着力夯实保障粮食安全基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部