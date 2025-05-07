王迎霞

原标题：来，喝一杯机器人现磨的枸杞拿铁

取杯、研磨、冲泡、装杯……随着机械臂灵活动作，两分钟之内，一杯机器人制作的咖啡就新鲜出炉了。

在刚刚过去的“五一”假期，这台位于宁夏银川市西夏区宁阳广场的现磨咖啡机器人，成了新晋的“网红”。

说是机器人，其实它的外观是一条机械臂。在一个貌似银行取款机的机器面前，消费者只需在触控屏幕上选择咖啡口味，再根据需求勾选多糖、少糖、无糖或加冰等选项，完成扫码付款后，玻璃橱窗里的机械臂便开始模拟真人操作。

“全程不到两分钟，如果制作冷饮，时间能缩短一半，以后喝咖啡可太方便了！”宁阳广场附近就是宁夏大学，正在读研究生一年级的李嘉敏从出餐口接过一杯枸杞拿铁，好奇地品尝起来。

让机器人变身咖啡师，背后是实打实的“科技力”。

这款现磨咖啡机器人的运营方是宁夏宁禾未来科技有限公司，总经理田小禾告诉记者，机器人于4月初正式落地银川，集成了人工智能、物联网和精准机械控制技术，其机械臂可通过传感器实时监测饮品的流量、温度等参数，确保每个制作环节精准无误。

作为本土企业，该公司在产品集成研发中融入了鲜明的地域特色。在经典咖啡、风味拿铁、牛乳饮品、西式奶茶等多个品类中，消费者还能发现一款市面上极少见的新品——枸杞拿铁。

“枸杞是宁夏特色农产品，我们一直想为产业发展贡献力量，让‘宁夏味道’香飘全国。”田小禾说，“但是，枸杞原浆摄入多了容易上火，量少味道又不明显，我们经过多次调配发现，在一份咖啡中放入12毫升至15毫升的枸杞原浆，就能喝出枸杞的甜润和拿铁的醇厚，这种搭配深受养生人群青睐。”

与传统咖啡店相比，现磨咖啡机器人还有一个让人心动的消费理由，那就是价格。记者发现，所有饮品价格“五一”期间整体下调，均不超过10元，即使节后恢复原价，也在5.9元至12.9元之间，与咖啡店的价格相比，很有竞争力。

目前，宁夏共有3台现磨咖啡机器人，另两台安置在石嘴山市境内的国家5A级旅游景区沙湖，“五一”期间也收获了大量粉丝。

除了制作咖啡，宁夏宁禾未来科技有限公司推出的机器人，做冰淇淋也很拿手。公司在沙湖景区和览山公园分别部署了一台冰淇淋机器人，智能设备提升了消费体验的新鲜感，同样受到游客追捧。

“除了饮品类机器人，我们计划拓展机器人服务的应用场景，下一步推出餐饮类机器人。”田小禾透露，公司打算在商圈部署制作面食及特色小吃的机器人，为传统餐饮行业注入科技动力。

田小禾的“野心”不止于此。今年8月底，第七届中阿博览会将在银川举办，他和同事将带着新品类的机器人走上国际大舞台，让更多人感受科技的独特魅力。

(责编：罗知之、陈键)

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