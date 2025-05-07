打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

月球或能“变身”天体物理实验室

刘 霞
2025年05月07日08:48 | 来源：科技日报
小字号

原标题：月球或能“变身”天体物理实验室

近几十年来，亘古荒凉的月球表面开始变得不一样。中国和美国都向月球派遣了多款探测器，也计划将宇航员送往月球表面。与此同时，月球正成为热门科研目的地，全球众多科研团队在绘制蓝图，试图将其打造成史上最尖端的天体物理实验室，这可能实现吗？

英国《新科学家》网站近期报道，正在或即将于月球上部署的大型科学实验装置与天文设备，的确有望解开诸多宇宙之谜。一些长期困扰人类的疑问，或将在这片银色荒原找到答案。

绘制“宇宙黑暗时代”全景图

无线电波是探索遥远宇宙奥秘的关键钥匙。虽然人们能利用各种波长的光观测恒星与星系的“蛛丝马迹”，然而唯有通过无线电波，才能窥见宇宙第一缕曙光诞生前的“宇宙黑暗时代”。这段时期为后续星系的形成奠定了基础，而要想解开它的秘密，必须捕捉到宇宙大爆炸约38万年后第一批氢原子释放的光子所携带的信息。

然而，这些最古老的光子仅以低频无线电波的形式存在。在地球上，它们或被大气层反射，或被人类活动产生的噪音淹没，几乎无法捕捉。而月球背面这片永远背对地球的寂静之地，或许正是观察它们的理想窗口。通过分析这些原始光子的分布，天文学家有望绘制出“宇宙黑暗时代”的全景图。

不仅如此，月球背面的射电望远镜还能捕捉系外行星的极光与磁场信号，这些微弱信息在地球上同样难以分辨。此类研究将帮助科学家理解系外行星的环境，甚至探寻生命存在的可能性。

月球还能大幅提升事件视界望远镜（EHT）的观测能力。EHT曾拍摄首张黑洞照片，而月球表面的无线电观测站若与地球望远镜联网，将使其成为更强大的“宇宙之眼”。更高精度的黑洞照片不仅能揭示这些神秘天体的本质，还能进一步验证引力理论。

作为首个月球射电天文实验，NASA的“光电鞘月球表面无线电波观测仪”（ROLSES-1）去年在月球南极附近着陆。尽管其意外倾倒，数据收集能力受限，但仍成功捕捉到来自地球和木星的无线电信号，证明了月球观测的可行性。

“月球表面电磁学实验”（LuSEE Night）将于2026年启动，目标是探测银河系的低频光，向“宇宙黑暗时代”的终极答案更进一步。而NASA的“月球陨石坑射电望远镜”拟在月球背面的陨石坑内架设直径350米至1公里的巨型网状天线。若成功，它将成为人类历史上最大的射电接收器之一，凭借它可以听到古老宇宙的“喃喃低语”。

研究“时空涟漪”的科学平台

在探索宇宙奥秘的征途上，月球正成为研究引力波——“时空涟漪”的理想平台。

目前，地球上的科学家已成功捕捉到双黑洞合并、双中子星碰撞等天体事件产生的引力波。他们希望未来能捕捉更多引力波，进一步揭示黑洞、中子星和引力的本质。

然而，地面观测面临诸多挑战。美国激光干涉仪引力波天文台（LIGO）必须排除地震、水流、潮汐乃至人类活动带来的干扰。相比之下，月球堪称理想的观测地点。这里地震活动微弱，没有大气扰动，更无人为噪音。更重要的是，月球表面的气压仅比LIGO精心维持的真空管高出十倍。

意大利格兰萨索科学研究所天文学家简·哈姆斯认为，在月球上建造和运行引力波探测器将事半功倍。科学家甚至有望发现LIGO无法探测到的引力波源，比如超大质量黑洞的合并事件。美国哈佛-史密森天体物理中心的贾斯敏·吉尔表示，月球观测站还将帮助科学家研究超新星爆发时的核心坍缩过程，揭示恒星如何蜕变为中子星或黑洞的奥秘。

目前，科学家已着手研发“激光干涉仪月球天线”（Luna-LIGO）。根据计划，3台携带精密仪器的着陆器将部署在月球陨石坑边缘，彼此间隔数公里。每个着陆器都将配备激光系统、反射镜和先进的隔振装置，以消除月震的微弱干扰。这一系统有望在未来十年内升空。

欧洲空间局也在推进“月球引力波天线”（LGWA）计划。在月球两极的永久阴影区，温度可低至-246℃以下，这种极端环境将极大提升探测灵敏度。在陨石坑底部部署一组振动传感器，就可能探测到地球上无法捕捉的远古黑洞等天体产生的引力波。这些突破将为科学家打开观测早期宇宙的新窗口。

下一代红外天文台的理想家园

近年来，詹姆斯·韦布空间望远镜凭借先进的红外观测技术，获得了突破性观测图像，正在重塑人们对宇宙演化的认知。而月球上那些深邃的陨石坑，或许将成为下一代红外天文台的理想家园。

巴黎天体物理研究所的让-皮耶尔·美拉德正领导一项研究，探索在月球永久阴影区建造红外望远镜的可能性。这些天然形成坑洞的凹形结构，本身就是完美的望远镜基座。月球微弱的引力环境还允许建造超大口径镜片，这是在地球重力场下无法实现的梦想，因为地球引力会导致镜面玻璃变形。

美拉德的研究表明，月球红外望远镜的灵敏度可能远超现有任何地基或天基观测设备。哈佛-史密森天体物理中心的马丁·埃尔维斯表示，在月球上，很多技术难题迎刃而解。

然而，这项宏伟计划面临着一个棘手挑战：月球尘埃。美国科罗拉多大学博尔德分校物理学家米哈伊·霍拉伊表示，月球上的尘埃会在月球的日出和日落时漂浮，原因至今未明。这种异常行为不仅可能干扰红外观测，还会影响引力波探测器和射电仪器工作。在建造任何月球天文台前，科学家必须彻底研究月球尘埃的特性。此外，未来的月球观测站还需应对强烈的宇宙辐射和昼夜之间的巨大温差。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
增值税发票数据显示：“五一”假期消费强劲 电器类商品增势良好
　　人民网北京5月6日电 （记者车柯蒙）国家税务总局利用增值税发票数据，对今年“五一”假期消费相关行业销售情况进行分析。最新增值税发票数据显示，“五一”假期，全国消费相关行业销售收入同比增长15.2%，其中消费品“以旧换新”政策带动家电及通讯器材类商品消费需求旺盛，家居用品及珠宝首饰消费增幅较高，个性化旅游服务消费受到青睐。…
黄河水利委员会：全力做好沿黄灌区抗旱保供保灌工作
　　人民网北京5月6日电 （欧阳易佳）据水利部黄河水利委员会消息，近期正值春灌用水高峰期，黄河流域局部地区持续高温少雨，沿黄灌区出现不同程度旱情。黄委多措并举，全力做好沿黄灌区抗旱保供保灌工作，着力夯实保障粮食安全基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部