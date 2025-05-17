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业内：打造产业新生态 促进地区绒纺行业高质量发展

2025年05月17日14:06 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （焦磊）近年来，立足地方特色产业优势、向全世界消费者讲述“中国故事”，让更多国产品牌走出国门、走向世界。作为世界上最大的羊绒生产国，我国羊绒产量占世界1/2以上，贸易量占全世界的70%，羊绒产品成为我国重要的出口创汇畜产品。

世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙古。依托得天独厚的地理条件，内蒙古快速发展羊绒产业，产品远销全球20多个国家和地区，羊绒质量蜚声中外，“绒都”名片不断擦亮。

近日，第八届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会新闻发布会在北京举行。据介绍，本届展会将于2025年7月18日至20日在鄂尔多斯市东胜区举办，主题为“绒链全球 智赋未来”。

据悉，本届展会将在往届基础上进行升级创新，打造集贸易合作、科技赋能、文旅体验于一体的国际级产业盛会，将吸引来自英国、法国、意大利等国家的国际顶尖品牌以及国内龙头企业参展，预计参展企业达200余家。届时，展会将展示“国际设计+中国智造+全球市场”的产业新生态，发布羊绒产业链新技术、新设备成果。

展会将组织开展精准采购对接会，通过线上线下相结合、批发零售相结合和国际国内相结合的方式，为网红主播、跨境电商、羊绒产业链上下游采购商搭建商贸合作平台，促进交流合作。结合暖城乐购消费促进活动，全面提升展会消费水平。

据介绍，展会自2018年以来，已连续举办七届，累计展出面积15万余平方米，邀请参展企业约1700家，国内外采购商2300多家，采购消费人群超45万人次，交易总金额近40亿元，为促进地区绒纺行业高质量发展起到了积极的推动作用。

(责编：乔业琼、高雷)
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