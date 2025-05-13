打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高水平对外开放新机遇

跨境物流突围向上

黄盛 焦磊 王天乐
2025年05月13日16:39 | 来源：人民网
小字号

今年前4个月，我国货物贸易进出口总值同比增长2.4%，继续保持平稳增长。在外部困难挑战增多的情况下，我国积极构建多元化市场，深化产业链供应链合作，各地各部门和广大经营主体积极应对。近日，人民网记者深入多地，走进企业生产经营一线，探寻高水平对外开放新机遇。

超过50%的扩张区间，是今年4月份我国物流业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数所呈现的开放型经济“新答卷”。在全球产业链重构进程中，我国西部地区物流业务总量指数保持显著增长，成为中国扩大高水平对外开放的生动缩影。

尽管大宗市场供需放缓、国际贸易“抢出口”效应减弱等因素带来影响，但西部地区物流业务总量指数的环比增长依然显著。

这一增长的背后，“钢铁驼队”载着新能源汽车穿越欧亚大陆，助力“渝车出海”；潼南柠檬搭乘“中老泰冷链班列”，仅用5天便直达东南亚；都匀毛尖的茶香弥漫在东盟的餐桌上；昆明鲜切花在48小时内绽放于欧洲的橱窗，咖啡豆沿着中老铁路翻越群山……在扩大高水平对外开放的浪潮中，西部地区正以跨境物流为纽带，构建全球经贸合作新图景。

西部陆海新通道提速升级。受访者供图

西部陆海新通道提速升级。受访者供图

4月底，记者走进西部陆海新通道运营调度中心，看到海外仓分布、货运订单号、国际铁路班列集装箱总量等数据正实时更新。

“我们约90%的运量覆盖亚洲或东南亚地区，通过深化国际产能合作，已形成‘东盟加工+出口全球’的产业链协同模式。”陆海新通道运营有限公司副总经理刘义真向记者表示，根据运营数据，截至目前，陆海新通道的铁海联运货量较去年同期同比增长了大约9%，而跨境铁路运输量更是实现了超过一倍的增长。

在开放中孕育新机，跨境物流不仅满足于“通”和“畅”，还在追求“优”和“强”。

重庆物流集团国际物流事业部、港航物流事业部总经理王艺桦对记者表示，企业加速拓展东南亚海外仓网络，靠前服务产业链转移；打造东南西北“四向”国际物流通道，为产业链提供多元化物流路径支撑。同时，数字化技术进一步提升效率，通过搭建“渝车出海”滚装班轮公共服务平台、进行“供应链服务商”转型实践，企业已逐步构建起更具韧性和弹性的供应链体系。

记者采访企业跨境物流建设情况。人民网 孙启凡摄

记者采访企业跨境物流建设情况。人民网 孙启凡摄

高水平对外开放不断筑牢基础，既源于国际产能合作形成的产业链协同效应，也受益于跨境物流通道的持续降本增效。以中老泰全程铁路联运为例，当前的运输时间从9天缩短至5天以内，成本降低近三分之一，且运输定时定点，可预期性强、成本可控。这对于电子产品制造商等运输效率要求高的企业，极具吸引力。

记者观察到，中国企业主动融入全球市场的步伐愈发坚实。通过构建灵活的布局策略、完整的产业链及多元化产品结构，企业在保持国际竞争力的同时，形成了风险分散机制。

此外，丰富的政策“工具箱”也为对外开放注入动能。启运港退税政策、通道运营扶持资金、规模10亿元的“外贸企业风险补偿资金池”、较低年利率的供应链金融贷款、汇率避险工具补贴，以及海关“两步申报”模式等一系列政策工具相继出台。

跨境物流“向上生长”的同时，构建更具韧性的全球化经销网络成为企业关注的焦点。

渝新欧（重庆）供应链管理有限公司副总经理黄曼介绍，去年10月，企业就推出了“亚欧班列”（东盟快班）产品，实现了“一次委托、一次付费、一箱到底”运输模式，将中欧班列与陆海新通道衔接，每周开行一班。货物从东盟国家装箱后，经重庆直接运往欧洲，中途无需换箱。同时，还开发了跨里海运输产品，货物经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚，通过土耳其延伸至欧洲，运输时效更高。

三羊马物流股份有限公司则正重点发展川渝-新疆出海通道，并向中亚、西亚及欧洲方向拓展。企业相关负责人表示，发往中亚及“一带一路”国家的订单持续增加。另一家跨境电商负责人表示，目前已与法国、瑞士、澳大利亚、新西兰等国家企业建立起稳定的合作关系。

优狐汽车总经理张文龙介绍，正积极在东南亚的柬埔寨、中亚的乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦、中东的迪拜、南美的墨西哥以及非洲的部分国家，设立海外营销公司，加速形成“线上+线下”同步运行的外贸综合服务体系。

当前，依靠多元化布局，持续拓展外贸“朋友圈”，企业对单一市场的依赖正显著降低，“陆海内外联动、东西双向互济”的对外开放格局正纵深推进，中国品牌正跨越山海联通世界，谱写高水平对外开放的新篇章。

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
保障老年消费者合法权益 保险机构适老服务规范发布
　　人民网北京5月13日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会13日正式发布《保险机构适老服务规范》。该标准通过明确服务适老化的定义、基本原则、管理机制，以及各服务渠道、服务环节的适老化改造具体标准，为保险机构有效、合理地进行服务适老化改造提供了具体指导和依据。…
前4个月我国汽车产销量首次双双突破千万大关
　　人民网北京5月13日电 （方经纶）据“工信微报”消息，今年前4个月，我国汽车产销量历史上首次双双突破1000万辆，同比增长均超过10%。此外，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的42.7%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部