本报记者 吴秋余

数据来源：中国人民银行

制图：汪哲平

5月7日，国务院新闻办举行新闻发布会，邀请中国人民银行行长潘功胜、金融监管总局局长李云泽、中国证监会主席吴清介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。

看点①：保持流动性充裕

降准0.5个百分点，提供长期流动性约1万亿元

降低存款准备金率0.5个百分点，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元；阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从目前的5%调降为0%；下调政策利率0.1个百分点，预计将带动贷款市场报价利率（LPR）同步下行约0.1个百分点……发布会上，潘功胜宣布，为进一步实施好适度宽松的货币政策，人民银行将加大宏观调控强度，推出一揽子货币政策措施，主要有3大类共10项措施。

这10项措施既包括数量型政策，通过降准等措施，加大中长期流动性供给，保持市场流动性充裕；也包括价格型政策，下调政策利率，降低结构性货币政策工具利率，同时调降公积金贷款利率；还包括结构型政策，完善现有结构性货币政策工具，并创设新的政策工具，支持科技创新、扩大消费、普惠金融等领域。

潘功胜表示，上述政策措施将向金融机构提供规模可观的、低成本的中长期资金，有利于降低金融机构的负债成本，稳定净息差。政策效果还将进一步传导至实体经济，带动社会综合融资成本稳中有降，提振市场信心，有效支持实体经济稳定增长。

除了降准和下调政策利率外，此次人民银行也下调了结构性货币政策工具利率0.25个百分点，包括：各类专项结构性工具利率、支农支小再贷款利率，均从目前的1.75%降至1.5%；抵押补充贷款（PSL）利率从目前的2.25%降至2%。

为更好支持重点领域发展，人民银行还宣布，增加3000亿元科技创新和技术改造再贷款额度，持续支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策实施，设立5000亿元服务消费与养老再贷款，引导商业银行加大对服务消费与养老的信贷支持。金融监管总局表示，将尽快推出支持小微企业、民营企业融资一揽子政策，做深做实融资协调工作机制，助力稳企业稳经济，并制定实施银行业保险业护航外贸发展系列政策措施，对受关税影响较大的经营主体提供精准服务，全力帮扶稳定经营、拓展市场。

看点②：持续巩固房地产市场稳定态势

公积金贷款利率下调0.25个百分点

今年一季度，我国房地产贷款余额增加7500多亿元，其中新增个人住房贷款创2022年以来单季最大增幅，住房租赁贷款同比增长28%。最近，一些重要国际投资机构也认为，中国房地产市场的投资价值正在逐步显现。

“我们扎实推动城市房地产融资协调机制扩围增效，支持打赢保交房攻坚战。”李云泽介绍，目前，商业银行审批通过的“白名单”贷款增至6.7万亿元，支持了1600多万套住宅的建设和交付，有力保障了广大购房人的合法权益，为房地产市场止跌回稳提供了重要支撑。

李云泽表示，将加快完善与房地产发展新模式相适配的系列融资制度，包括房地产开发、个人住房、城市更新等贷款管理办法，同时，指导金融机构继续保持房地产融资稳定，有效满足刚性和改善性住房需求，强化对高品质住房的资金供给，助力持续巩固房地产市场稳定态势。

潘功胜介绍，将降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限利率同步调整。

据悉，此次住房公积金贷款利率调整范围既包括新发放的住房公积金贷款，也包括存量住房公积金贷款。此次利率下调后，新发放的住房公积金贷款将执行新的利率，此前已发放的住房公积金贷款，利率将在2026年1月1日起下调。这将直接减轻借款人利息负担，以一笔金额100万元、期限30年、等额本息还款的首套个人住房公积金贷款为例，月供将由4136元降至4003元，减少133元，总利息支出将减少约4.76万元。

降低个人住房公积金贷款利率预计每年将节省居民公积金贷款利息支出超过200亿元，有利于支持居民家庭刚性住房需求，持续巩固房地产市场稳定态势。

看点③：持续稳定和活跃资本市场

优化两项支持资本市场货币政策工具，总额度8000亿元

资本市场稳定运行关乎经济社会大局、关乎亿万投资者切身利益。

潘功胜在发布会上宣布，优化两项支持资本市场的货币政策工具，将5000亿元证券、基金、保险公司互换便利和3000亿元股票回购增持再贷款的额度合并使用，总额度8000亿元。

自去年10月人民银行会同有关部门创设支持资本市场的两项货币政策工具以来，政策受到市场广泛欢迎，业务规模和响应速度都较为理想。截至目前，互换便利已开展2次操作、总金额1050亿元；超500家上市公司公告使用贷款回购增持股票，贷款总金额近3000亿元。

吴清表示，将全力贯彻落实“持续稳定和活跃资本市场”要求，坚定不移办好自己的事，既努力在市场运行上体现“稳”，同时在激发市场活力、强化市场功能上体现“进”。

一是全力巩固市场回稳向好势头。强化市场监测和风险综合研判，动态完善应对各类外部风险冲击的工作预案，全力支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用，配合人民银行健全支持资本市场货币政策工具长效机制，更好发挥市场各参与方的稳市功能。

二是突出服务新质生产力发展这个重要着力点。重点抓好以下几件事：第一，近期将出台深化科创板、创业板改革政策措施，在市场层次、审核机制、投资者保护等方面进一步增强制度包容性、适应性。第二，抓紧发布新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》和相关监管指引，更好发挥资本市场并购重组主渠道作用。第三，大力发展科技创新债券，优化发行注册流程，完善增信支持，为科创企业提供全方位、“接力式”的金融服务。

三是大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，更好体现基金管理人与投资者同甘共苦、共同发展、相互成就，努力形成“回报增—资金进—市场稳”的良性循环。

看点④：更好支持科技创新

创设科技创新债券风险分担工具，提供低成本再贷款资金

为更好支持科技创新，潘功胜宣布，创设科技创新债券风险分担工具，央行提供低成本再贷款资金，可购买科技创新债券，并与地方政府、市场化增信机构等合作，通过共同担保等多样化的增信措施，分担债券的部分违约损失风险，为科技创新企业和股权投资机构发行低成本、长期限的科创债券融资提供支持。

“建设同科技创新相适应的科技金融体制，是金融服务实体经济高质量发展的重要着力点，也是深化金融供给侧结构性改革的重要内容。”潘功胜表示，前期，人民银行会同证监会、金融监管总局、科技部等部门，积极准备推出债券市场“科技板”，支持金融机构、科技型企业、股权投资机构这三类经营主体发行科技创新债券，相关政策和准备工作已经基本就绪，目前，市场各方响应非常积极，初步统计，有近100家市场机构计划发行超过3000亿元的科技创新债券，预计后续还会有更多机构参与。

为了支持股权投资机构在“科技板”发行长期限的债券融资，人民银行会同证监会创设了科技创新债券风险分担工具。科技创新债券风险分担工具借鉴了2018年民营企业债券融资支持工具的经验。

李云泽介绍，金融监管总局将着力深化现有试点，积极拓展新模式，健全同科技创新相适应的科技金融体制，全力服务新质生产力发展。

一是优化信贷服务。推动建立信贷支持科技创新的专项机制，支持银行有序设立科技金融专门机构，鼓励探索长周期的科技贷款绩效考核制度。

二是强化保险保障。加快制定科技保险高质量发展的意见，更好发挥风险分担和补偿作用，支持更多以共保体方式为重大科技攻关提供保险保障，推动研发机器人、低空飞行器等新兴领域的保险产品，切实为企业创新发展保驾护航。

三是扩大股权投资。鼓励保险资金按照市场化原则积极参与创业投资，有序开展对未上市科技企业的重大股权投资。金融监管总局支持符合条件的全国性商业银行设立金融资产投资公司，近日将陆续批复，推动加大对科创企业的投资力度。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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