原标题：数字中国建设峰会：华为与泛微共建协同办公“数字基建”

4月29日，在第八届数字中国建设峰会的鸿蒙生态峰会上，作为国内领先的协同管理软件厂商，泛微网络(以下简称“泛微”)携其与鸿蒙生态深度融合的数字化成果亮相。作为首批参与鸿蒙生态建设的国产软件服务商，泛微通过打造“统一、高效、智能”的协同运营管理体系，构建了“产品适配—能力融合—生态复制”的样本路径，与鸿蒙一道，为数字中国建设共建协同办公的“数字基建”，也为千行百业的数字化办公贡献了“泛微经验”。

泛微介绍，泛微旗下不同产品的移动APP：e-mobile、e-office、eteams和易秒办等应用均已完成鸿蒙化适配并上架。截至目前，泛微移动APP易秒办客户数量突破5000家，包含多家政府机关、大型央国企以及上市公司。

“协同办公平台不仅是企业数字化的基础设施，更是连接组织、流程与员工的统一入口”，鸿蒙操作系统以分布式、全场景智能、安全可信的体系优势，为泛微提供了“打破端限制、重塑平台感知力”的全新可能。基于HarmonyOS NEXT的创新特性，泛微构建了一套以“统一组织、统一沟通、统一待办、统一应用、统一搜索”为核心特点的移动管理平台。

结合鸿蒙5的创新特性，泛微实现了应用场景的创新。比如将会议信息同步到日历中，用户可一键唤醒易秒办APP加入对应视频会议;基于服务卡片，易秒办APP支持将员工二维码添加到手机桌面上，满足日常的扫码添加方式之外，还可实现扫码过门禁、收费、领用物品等业务场景，基于意图框架，可实现用户到达企业框定的考勤坐标，手机桌面的“小艺建议”就会自动弹出考勤提醒，用户可快速完成考勤打卡。

泛微表示，泛微不仅连接人、事、数据，更是让每一个设备、每一个员工、每一个业务流程，都能在鸿蒙生态里“自然协同”，“在我们看来，鸿蒙不仅要‘装上泛微’，还要‘长出新泛微’。除了一些常规的办公应用外，更多客户希望将组织当中的人事、合同、采购、报销、档案等各种业务应用都装入到一个移动APP中，实现管理、业务、财务方面的全场景协同运营管理”展望未来，泛微将继续携手鸿蒙，在全产品适配、AI能力整合、全场景鸿蒙化应用等方面开展深度合作，将泛微与鸿蒙的应用方案复制到千行百业中去。

双方的合作，不仅打通了人、事、组织之间的“效率壁垒”，更以自主可控鸿蒙操作系统为底座，为政企客户构建起协同管理与运营数字化的“基础设施”。随着鸿蒙生态的加速完善，期待更多政企以泛微与鸿蒙的合作为蓝本，推动更多高质量数智化转型案例涌现，以高效、安全、智能的办公生态为数字中国建设注入澎湃动能。

(责编：曹淼、李源)

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