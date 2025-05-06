打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

华为与泛微共建协同办公“数字基建”

2025年05月06日10:36 | 来源：中国日报网
小字号

原标题：数字中国建设峰会：华为与泛微共建协同办公“数字基建”

4月29日，在第八届数字中国建设峰会的鸿蒙生态峰会上，作为国内领先的协同管理软件厂商，泛微网络(以下简称“泛微”)携其与鸿蒙生态深度融合的数字化成果亮相。作为首批参与鸿蒙生态建设的国产软件服务商，泛微通过打造“统一、高效、智能”的协同运营管理体系，构建了“产品适配—能力融合—生态复制”的样本路径，与鸿蒙一道，为数字中国建设共建协同办公的“数字基建”，也为千行百业的数字化办公贡献了“泛微经验”。

泛微介绍，泛微旗下不同产品的移动APP：e-mobile、e-office、eteams和易秒办等应用均已完成鸿蒙化适配并上架。截至目前，泛微移动APP易秒办客户数量突破5000家，包含多家政府机关、大型央国企以及上市公司。

“协同办公平台不仅是企业数字化的基础设施，更是连接组织、流程与员工的统一入口”，鸿蒙操作系统以分布式、全场景智能、安全可信的体系优势，为泛微提供了“打破端限制、重塑平台感知力”的全新可能。基于HarmonyOS NEXT的创新特性，泛微构建了一套以“统一组织、统一沟通、统一待办、统一应用、统一搜索”为核心特点的移动管理平台。

结合鸿蒙5的创新特性，泛微实现了应用场景的创新。比如将会议信息同步到日历中，用户可一键唤醒易秒办APP加入对应视频会议;基于服务卡片，易秒办APP支持将员工二维码添加到手机桌面上，满足日常的扫码添加方式之外，还可实现扫码过门禁、收费、领用物品等业务场景，基于意图框架，可实现用户到达企业框定的考勤坐标，手机桌面的“小艺建议”就会自动弹出考勤提醒，用户可快速完成考勤打卡。

泛微表示，泛微不仅连接人、事、数据，更是让每一个设备、每一个员工、每一个业务流程，都能在鸿蒙生态里“自然协同”，“在我们看来，鸿蒙不仅要‘装上泛微’，还要‘长出新泛微’。除了一些常规的办公应用外，更多客户希望将组织当中的人事、合同、采购、报销、档案等各种业务应用都装入到一个移动APP中，实现管理、业务、财务方面的全场景协同运营管理”展望未来，泛微将继续携手鸿蒙，在全产品适配、AI能力整合、全场景鸿蒙化应用等方面开展深度合作，将泛微与鸿蒙的应用方案复制到千行百业中去。

双方的合作，不仅打通了人、事、组织之间的“效率壁垒”，更以自主可控鸿蒙操作系统为底座，为政企客户构建起协同管理与运营数字化的“基础设施”。随着鸿蒙生态的加速完善，期待更多政企以泛微与鸿蒙的合作为蓝本，推动更多高质量数智化转型案例涌现，以高效、安全、智能的办公生态为数字中国建设注入澎湃动能。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
夏粮进入产量形成关键期 主产区全力以赴抓好“三夏”生产
　　当前，距夏粮大面积收获还有一个月左右，全国即将进入“三夏”大忙时节。农业农村部农情调度显示，目前，冬小麦进入灌浆期，冬油菜开始收获，玉米、水稻等作物春播进入高峰。…
中国铁路成都局开行东北方向首趟跨省旅游列车
　　人民网北京5月6日电 （记者王连香）5月5日，“熊猫专列·什邡号”旅游列车从成都西站驶出，这是中国铁路成都局自2025年春运后继“秘境翁丁”“赏花专列”等多趟主题旅游列车开行后，首趟开往东北方向的跨省旅游列车。 此趟“熊猫专列·什邡号”旅游列车将沿焦作、哈尔滨、伊春、建三江、抚远、饶河、牡丹江、沈阳等站点展开画卷式行程，游客们采取“火车+汽车”“专列+专线”的方式，以“适老化服务+慢节奏深度游”为核心，串联云台山、哈尔滨、抚远、丹东等中原文化地标与东北边境秘境，为银发游客提供集自然观光、历史人文体验与康养服务于一体的高品质旅程，深入探索沿途的精华景点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部