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我国外汇储备规模连续17个月稳定在3.2万亿美元以上

2025年05月07日20:45 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2025年4月末，我国外汇储备规模为32817亿美元，较3月末上升410亿美元，升幅为1.27%。这是自2023年12以来，我国外汇储备规模连续17个月稳定在3.2万亿美元以上

国家外汇管理局相关负责人表示，2025年4月，受主要经济体宏观政策、经济增长预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，我国外汇储备规模上升。

数据显示，2025年4月货币方面，美元汇率指数下跌4.6%至99.5，非美元货币总体升值资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨1.0%；标普500股票指数下跌0.8%。

长期来看，我国具有全产业链优势商品国际竞争力强，出口将持续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。民生银行首席经济学家温彬表示，人民银行金融监管总局、证监会推出了“一揽子”金融政策支持稳市场稳预期，国内经济将在政策的大力支持下延续稳中向好态势，为国际收支保持整体平衡和外汇储备规模保持基本稳定奠定坚实基础。

国家外汇管理局相关负责人表示，我国经济呈现向好态势，经济发展韧性强、活力足，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

黄金储备是国际储备多元化构成的重要内容。国家外汇管理局同日公布的数据显示，2025年4月末我国黄金储备为7377万盎司，较2025年3月末增加7万盎司，连续6个月增长。

世界黄金协会表示，在全球地缘政治不确定背景下，2025年是全球央行连续净购金的第16年一季度全球官方黄金储备增加244吨，与过去3年各央行持续大规模购金的季度平均水平持平，整体表现依旧坚挺。

业内人士认为，从全球范围来看，黄金在我国储备资产中的占比有较大提升空间。当前，金价上涨叠加黄金增储拉升了外汇储备总额从持续优化国际储备结构、稳慎推进人民币国际化等角度来看，未来人民银行增持黄金是大方向。

(责编：郭思邈、吕骞)
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