《习近平经济文选》第一卷导读
如何全面认识习近平经济思想？
2025年05月06日09:08 | 来源：人民网
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近日，《习近平经济文选》第一卷出版发行。这部专题文选，收入了习近平总书记关于经济建设最重要、最基本的著作，系统阐释了习近平经济思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，深刻反映了马克思主义政治经济学中国化时代化的理论高度、思想深度、实践厚度，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平经济思想的权威教材。
为深入宣传阐释习近平经济思想，人民网与人民日报社理论部今起共同推出“《习近平经济文选》第一卷导读”栏目，邀请权威专家进行领读学习，以具有权威性、贴近性、互动感的短视频形式，力求通过学原著、读原文、悟原理，把学习研究宣传习近平经济思想不断引向深入。
作为深入宣传阐释习近平经济思想的重要栏目，“《习近平经济文选》第一卷导读”将常态化、持续推出。第一期邀请到中国人民大学党委书记张东刚进行领读学习。
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(责编：王震、章斐然)
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