人民网北京5月14日电 （记者车柯蒙）国家税务总局利用以现价计算的增值税发票数据，按日监测全国企业销售收入情况，反映宏观经济运行态势。最新数据显示，4月份，全国企业销售收入增速加快，同比增长4.3%，延续了去年四季度以来的稳步增长态势，反映出去年9月底以来一揽子存量政策和增量政策效应不断释放，助推经济回升向好。

工业继续发挥“基本盘”作用，新质生产力加快发展。4月份，工业企业销售收入同比增长3.7%，其中制造业销售收入同比增长4.4%，主要受“两新”等政策带动，电气机械、计算机制造、仪器仪表等行业销售收入同比分别增长12.8%、15.7%和15.9%。新质生产力加快发展，高技术产业、数字经济核心产业销售收入同比分别增长15.3%和13.4%。受气候转暖、项目资金到位等因素带动，各地项目建设加快推进，建筑业销售收入同比增长6.5%，特别是反映基建投资的土木工程建筑业销售收入同比增长11.6%。

东部地区特别是经济大省增长态势良好。4月份，东部地区增长较快，销售收入同比增长4.8%。其中，部分经济大省发挥重要支撑作用，浙江、广东、北京销售收入同比分别增长7.3%、6.6%和5.4%，增速明显快于全国平均水平，特别是在人工智能等创新产业带动下，装备制造业和高技术产业等实现加快发展。

对美出口企业加大“转内销”力度，通过推进内外贸一体化对冲外贸风险。增值税发票数据显示，4月份，我国有对美出口业务的企业积极拓展内销市场，企业国内销售额同比增长4.7%，占总体销售额比重较一季度占比提高2个百分点。31个制造业大类中，21个行业的对美出口企业内销占比较去年同期提高，其中皮毛制品及制鞋业内销占比较去年同期提高10个百分点，计算机通信设备、黑色金属、家具、食品业内销占比较去年同期提高5个百分点以上。

(责编：罗知之、高雷)

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