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《报告》：银行净息差连续收窄 低利率下需“加减法”并举

人民网记者 黄盛
2025年05月14日10:03 | 来源：人民网
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“上市银行净息差连续5年收窄”“行业深耕‘五篇大文章’寻找新机遇”“要加强风险防控筑牢根基”。近日，安永发布的《中国上市银行2024年回顾及未来展望》（以下简称《报告》）显示，面对低利率、低息差挑战，银行业正通过“加减法”并举，探索在低利率下的高质量发展路径。

《报告》显示，受市场利率持续下行、存量按揭贷款利率下调和持续让利实体经济等因素影响，2024年上市银行净息差进一步收窄，平均净息差为1.52%，较上年下降17个基点，已连续五年下降，最近三年净息差均低于2%。受净息差收窄的影响，上市银行2024年度净利息收入同比下降2.20%，连续2年下降。

“当前的低利率环境预计还将持续一段时期。”安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡认为，上市银行一方面要做加法，多元开源拓展非息收入，优化营收结构；多渠道补充资本，夯实服务实体经济实力；融入国家战略，深耕“五篇大文章”，寻找业务发展新机遇。另一方面要做减法，优化负债结构，降低负债成本；提升运营效率，控制营业费用增长；加强风险管理，降低信用成本。

《报告》显示，为应对息差收入下降的挑战，2024年上市银行把握市场机会，大力发展金融市场业务，持续推动综合化经营，净利息收入和净手续费及佣金收入以外的其他业务收入同比增长25.93%，占营业收入的比重为14.40%，较2023年度上升了2.96个百分点。

风险防范是业界关注的话题。《报告》显示，2024年末，上市银行加权平均不良贷款率从2023年末的1.28%下降至1.26%。拨备覆盖率保持稳定，2024年末上市银行加权平均拨备覆盖率为237.1%，较2023年末下降3.34个百分点。

“未来，随着国家财政增量政策的实施，上市银行的资本将得到进一步夯实，包括对大型银行增资及发行专项债支持中小银行补充资本等，将进一步帮助上市银行巩固资本根基。”安永大中华区金融服务华北区审计主管合伙人姜长征说。

展望2025年，忻怡认为，中国经济将继续回升向好。上市银行需紧跟政策导向，寻求业务发展新突破。积极应对低利率时代的挑战，要构建更稳健、更均衡、更有韧性的收入结构、业务结构和资产结构，建立更精准的风控体系，在穿越经济周期、保持战略定力和拥抱行业变革中，谋划契合自身特点的发展路径。

(责编：罗知之、高雷)
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