韩 昱

原标题：央行宣布降准降息 有效激发企业和居民融资需求

5月7日，中国人民银行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示，为贯彻中共中央政治局会议精神，进一步实施好适度宽松的货币政策，中国人民银行将加大宏观调控强度，推出一揽子货币政策措施，主要有三大类共十项措施。

当天，中国人民银行发布消息称，为落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，实施适度宽松的货币政策，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性，中国人民银行决定，自2025年5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），下调汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率5个百分点。

同日，央行还发布公开市场业务公告称，为实施好适度宽松的货币政策，加力支持实体经济，从2025年5月8日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.50%调整为1.40%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。

“这是继2024年9月27日央行宣布降准降息以来，再次实施降准降息，表明今年适度宽松的货币政策开始在稳增长方向全面发力。”东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，下调政策利率（即公开市场7天期逆回购操作利率）0.1个百分点，预计将引导5月份LPR（贷款市场报价利率）跟进下调，进而降低各类贷款利率；降准0.5个百分点，向银行体系注入约1万亿元长期流动性，这将增强银行信贷投放能力，并支持政府债券发行。在当前时点宣布降准降息，能够有效激发企业和居民融资需求，扩投资促消费，提振市场信心，是当前对冲外部波动最有力的手段之一。

广开首席产业研究院院长兼首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事长连平认为，从宏观与微观两个层面来看，下调存款准备金率有促进内需恢复、加快结构调整等多重作用。从宏观层面看，需要通过下调存款准备金率释放更多流动性，满足当前投资消费扩张与信心修复的资金需求。近几年信贷与社融仍保持较快增长，每年增量呈上升趋势，较快的流动性需求增长情况下，有必要适时降准。

从微观层面看，拥有充裕资金配置资源的金融机构有利于疏通货币政策传导链条，增强货币创造功能，发挥更大的货币乘数效应；同时，也有助于加快对国家重大建设、普惠金融、中小微民营企业、房地产、消费市场等重点领域信贷投放速度；还可增强对股票市场、债券市场资金供给能力，支持财政发力与政府债券的大规模发行。

“虽然4月份流动性相对宽松，但5月份政府债券供给压力加大，超长期特别国债等均有落地，或创造一定流动性缺口，央行选择在5月份降准，一方面可进一步降低商业银行负债成本，另一方面也是为了配合财政端发力。”中信证券首席经济学家明明对记者表示，另外，阶段性降低汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率，体现了对汽车消费的大力支持。

(责编：罗知之、陈键)

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