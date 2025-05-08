人民网北京5月8日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，5月8日08时至9日08时，新疆南疆盆地、内蒙古、青海、甘肃东部、宁夏、陕西北部、辽宁西部、江苏、浙江等地部分地区有5-6级、阵风7-8级，其中，内蒙古西部等地的部分地区平均风力可达7级、阵风8-10级；黄海中部和南部海域、东海大部海域将有7-8级、阵风9级的大风，其中东海东北部部分海域将有9级、阵风10级大风。

5月9日08时至10日08时，新疆南疆盆地、内蒙古中东部、青海中东部、西北地区东部、华北西部、黄淮西部、江苏、浙江等地部分地区有5-6级、阵风7-8级，其中，内蒙古中部、陕西北部等地的部分地区平均风力可达7级、阵风8-10级；黄海中部和南部海域、东海北部海域将有7-8级、阵风9级的大风，其中东海东北部部分海域将有9级、阵风10级大风。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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