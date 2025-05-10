“这次我想买衣服、鞋子、珠宝……中国的东西物美价廉！”聊起“中国购”，来自马达加斯加的游客Ezra如数家珍。

正值第九个中国品牌日，“财米油盐”栏目在街采中发现，中国品牌正俘获越来越多来华外国游客的“芳心”。有的“老外”甚至“购物为主、旅游为辅”，空箱而来、满载而归，做起了“反向代购”。

就在刚刚过去的“五一”假期，入境外国人中，适用免签政策入境38万人次，同比增长72.7%。与此同时，“China Travel”（中国游）带火的“China Shopping”（中国购）持续升温。

数据显示，“五一”假期前3天，外籍用户在境内用微信支付消费的笔数、金额同比均增长近2倍；入境游客用支付宝消费金额同比去年增长180%。整个“五一”假期，银联、网联处理境外来华人员支付交易笔数、金额较去年同期分别增长244.86%和128.04%。

从过去国人出国海淘，到如今“老外”反向代购，这一消费市场新趋势，不仅得益于中国市场的优质供给，也与不断升级的购物环境密不可分。

从产品供给看，小到盲盒、冰箱贴等景区周边，大到丝绸、汉服、瓷器等国粹精品，充满“中国符号”的精美商品推陈出新，让外国游客直呼情绪价值“拉满”。辣条、奶糖、火锅底料等美食诱惑更是让不少“外国胃”欲罢不能。

与此同时，兼具科技感和性价比的“中国智造”也令许多外国游客深深“种草”。以外国游客讨论较多的大疆云台相机为例，中国境内的零售价就比国外低了25%，享受退税后还能再省四、五百元，令不少人直呼“真香”。

从购物环境看，以“过境免签”“移动支付”“即买即退”为代表的各类政策可谓连招不断，持续提升外国游客购物体验。

以离境退税“即买即退”为例，4月8日起，这项便利化举措就从试点推广至全国，意味着境外游客在全国范围内都可以享受到离境购物当场退税的服务。同时，退税“门槛”进一步降低：退税起退点从500元人民币下调至200元、现金退税限额从1万元人民币提高至2万元。

从短期看，受国际贸易环境变化影响，“反向代购”热潮为拥有充足商品供给、创新消费场景的中国市场更添活力。

5月2日起美国正式取消对华小额包裹免税政策。对此情形，美国博主Mike在分享自己“中国购”经历时算了一笔账:“往返机票800美元，只要买够2000美元就回本了！”他表示，相比变相承担不合理的关税，还不如直接打个“飞的”来中国购物划算。

从长期看，随着中国开放的大门越开越大，更多“反向代购”带来的新需求、新趋势将推动国货潮品在质量、设计、体验上精益求精，带动“中国制造”做优做强，从而“反哺”中国品牌螺旋上升。

中国品牌的精彩未来，正由全球消费者共同书写！

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶 实习生徐媛新

摄像：张力洋 实习生徐媛新

剪辑：张培扬 田奥勋

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、吕骞)

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