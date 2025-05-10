人民网记者 许维娜 魏青成 王晓啸

【观点摘要】

品牌建设是促消费、扩内需的有力抓手，也是提振消费特别是提升消费品质的重要内容。

我国品牌建设取得历史性成就，实现了从点的推进到系统谋划、从量的增长到量质齐升，从国内为主到全球布局的重大跨越。

中国品牌产品在激烈的国际市场竞争中脱颖而出，广受全球消费者的青睐，很重要的原因是用中华优秀文化涵养品牌、提升品牌、赋能品牌。

大国重器持续“上新”，国货潮牌广受青睐，品牌出海步履坚实……许多人不禁发问：从跟跑到领跑，中国品牌高质量发展步履坚实，动力从何而来？

近日，国家发展改革委产业经济与技术经济研究所室主任、研究员洪群联做客《中国经济微观察·专家谈》栏目表示，经过十多年发展，在“三个转变”重要指示指引下，我国品牌建设实现从点的推进到系统谋划、从量的增长到量质齐升、从国内为主到全球布局的重大跨越，成绩主要体现在三方面：

一是顶层设计和工作机制形成新体系。中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，国家发展改革委等部门制定了《关于新时代推进品牌建设的指导意见》，系统谋划了未来一个时期我国推进品牌建设的总体思路、发展目标、重点任务和保障措施。各部门各地方把品牌建设作为高质量发展的重要任务，持续健全工作机制，不断加大支持力度，积极创新推进举措，为品牌建设工作开拓新局面。

二是品牌竞争力影响力实现新突破。优秀品牌不断涌现，我国入围《全球品牌价值500强》榜单的品牌数量和价值持续增长，专利商标申请量连续多年稳居世界首位，2024年地理标志产品直接年产值超过9600亿元。电子信息、装备制造、新能源汽车、纺织服装、建筑工程等领域出现众多全球知名品牌，“中国高铁”“中国装备”成为享誉海内外的中国新名片。一批质量过硬、设计精致、服务优质、价格公道的中国品牌产品，得到全球消费者的广泛青睐。

三是品牌建设社会环境迎来新气象。企业品牌意识不断增强，品牌建设的主动性进一步提升。持续加强品牌知识产权保护，严厉打击商标侵权等违法行为，为品牌发展保驾护航。全面开展质量提升行动，完善质量基础设施，品牌建设质量基础不断夯实。可以说，我国已经形成了企业奋力创建品牌、政府积极支持品牌、消费者自觉关爱品牌的良好局面。

取得这些成绩并非偶然，背后有哪些关键支撑？

洪群联表示，品牌一头连着生产，一头连着消费，是供给侧和需求侧的结合点，承载着人民群众、千家万户对美好生活的向往。好的品牌可以创造需求、激发消费和引领发展潮流。

品牌建设又该如何顺应消费趋势进一步发展？

洪群联分析称，当前，我国正在向高收入经济体国家行列迈进，居民消费结构向发展型、享受型消费升级，消费特征呈现个性化、多样化趋势，消费者更加注重品质生活、讲究品牌消费，质量和品牌成为人民畅享高品质生活的题中应有之义。

对此，他建议，一方面，要供给侧入手，着力提升产品服务质量，创新产品设计，优化工艺流程，创造更多高、新、优、特产品，通过加强品牌建设优化供给体系、丰富产品供给结构，形成一批质量卓越、广受消费者喜爱的品牌产品和服务；另一方面，要需求侧入手，打好扩大品牌消费“组合拳”，树立自主品牌消费信心，引导消费者认可、信任优质品牌，促进消费向绿色、健康、安全发展，让更多个性化、智能化、体验化和品质化的消费需求得到充分释放和更好满足。

当目光转向国际市场，中国品牌出海过程中，又该如何平衡本土化与文化特色输出？洪群联认为，中国品牌能在国际市场脱颖而出，关键在于用中华优秀文化涵养赋能，既提升了辨识度，也肩负起传承创新中华文化的责任，助力提升国家综合竞争力和国际影响力。

对此，洪群联提出三点建议：一是挖掘传统文化与品牌建设、现代消费的结合点，将传统元素融入设计，推动企业文化与传统文化融合；二是把握国潮机遇，推动老字号创新，培育年轻品牌，走品牌差异化发展道路；三是积极扩大开放，通过国际合作提升竞争力。搭建宣传展示平台，借助国际投资、展会等渠道讲好品牌故事，树立中国品牌良好形象。

(责编：方经纶、吕骞)

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