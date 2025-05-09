人民网北京5月9日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，5月8日，工业和信息化部公开征集对《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准制修订计划项目的意见。

近年来，随着汽车电动化、智能化的快速发展，隐藏式车门把手凭借美观、科技感强等优势被广泛应用。

《汽车车门把手安全技术要求》显示，市场上的车门把手产品呈现出工作原理、形式多样化趋势，在市场应用过程中暴露出强度不足、控制逻辑潜在安全风险、识别操作难（隐蔽无标志）、断电失效、夹手等，潜在逃生、救援风险。

上述问题带来了潜在的逃生与救援风险。例如：碰撞、起火等事故中，造成断电现象，使电动式外门把手、电动式车门内把手失效，增大救援及逃生阻碍；无明显、统一标志，增加紧急情况下的操作难度。

《汽车车门把手安全技术要求》提出，从救援逃生角度，强化汽车车门外把手在碰撞以及车辆起火等事故场景的安全逻辑，增加机械或者断电保护等安全冗余设计要求，保证断电、碰撞等事故中车门系统能够开启，从而进行救援及逃生活动；保证翻滚、坠落事故中，能够防止门把手的误作用，从而降低乘员跌落风险；规范隐藏式车门内把手、应急式车门内把手易于识别的安全标志，保证标志可见性，从而降低乘员紧急情况下的逃生难度；保证车门把手的结构强度，防止事故发生后门锁操纵机构功能丧失。

《汽车车门把手安全技术要求》规定了汽车应急式车门内把手的安装要求、隐藏式车门内把手和应急式车门内把手的标志要求、电动式车门外把手的防夹要求与试验方法、车门外把手和车门内把手的强度要求与试验方法、电动式车门把手的动态试验要求与试验方法。适用于M1类、N1类汽车和多用途货车的车门把手，其他车辆车门把手参照执行。

值得一提的是，国外暂无与该标准相关标准。国内与汽车门把手相关的标准有QC/T 988-2014《汽车车外门拉手》、QCT1211-2024《乘用车车门内开拉手总成》，其对门把手的耐久、强度、耐高低温、耐振动、耐腐蚀等进行了技术要求。但是随着电动式、隐藏式车门把手的应用，暂无标准对其布置、标志、安全功能、结构强度进行技术要求。

据了解，《汽车车门把手安全技术要求》的起草单位为中国汽车技术研究中心有限公司、吉利汽车研究院（宁波）有限公司、北京车和家汽车科技有限公司等。

(责编：方经纶、吕骞)

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