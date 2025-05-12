人民网记者 杜燕飞

“全款买车的负担有点重。”在广东省深圳市，从事电子贸易的小微企业负责人王先生看中了一辆二手车，“得知交行可以提供贷款服务，我通过线上申请、线下面核，前后用了三小时。”

便捷消费者购车的背后，是消费金融的创新。金融监管总局近期发布通知，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费。鼓励银行业金融机构在风险可控前提下，加大个人消费贷款投放力度，合理设置消费贷款额度、期限、利率，优化资源配置。

汽车市场以旧换新是提振消费的重要领域，国家发展改革委、财政部此前发布的《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》提出，要扩大汽车报废更新支持范围与完善汽车置换更新补贴标准。

当前，在政策引导下，越来越多的金融机构不断完善汽车消费金融产品和服务，与汽车以旧换新政策叠加发力，进一步激发消费潜能。

“我们创新金融产品，推进汽车场景贷业务发展，拓展车贷服务网络，汽车战略合作品牌超20家，2024年服务车贷客户超70万；聚焦新能源汽车赛道，加强与新能源汽车厂商合作，推动以旧换新和新能源购置补贴等政策落地，2024年新能源汽车贷款同比多发放600余亿元；推出低息贴息的汽车贷款产品，有效降低居民购车成本。”交行相关部门负责人介绍，蛇年春节期间，推出购车“提款有礼”“荐客有礼”“试乘试驾”等活动，在河南、天津、广西等地开展“春节驻店”营销，进一步激发汽车消费潜力。

一系列政策取得明显成效。今年以来，汽车消费市场延续增长态势。商务部数据显示，截至4月10日零时，全国汽车以旧换新补贴申请223.2万份，其中汽车报废更新补贴申请74.7万份，汽车置换补贴申请148.5万份。据汽车流通协会的数据，今年一季度新能源乘用车零售量同比增长36.4%，渗透率达47.2%。

业内人士表示，汽车消费信贷产品与以旧换新有机融合，能够放大政策提振消费的实际效果。金融机构要进一步优化消费场景，让消费贷款、消费分期等产品更好嵌入汽车以旧换新等消费活动，更好地满足消费者购车资金需求。

(责编：郭思邈、高雷)

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