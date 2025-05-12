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2024年度秋粮旺季收购圆满收官 累计收购3.45亿吨

2025年05月12日15:28 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，截至今年4月底，2024年度秋粮旺季收购圆满收官，累计收购秋粮3.45亿吨，为近年来较高水平。

我国秋粮收购主要包括中晚稻、玉米和大豆，旺季收购期从当年的9月中下旬开始，持续到来年4月底结束。秋粮收购占全年粮食收购量四分之三左右，品种多、范围广、数量大，是全年粮食收购工作重中之重。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长罗守全表示，国家有关部门适时研究出台一系列政策措施，加大收储力度，提振市场信心，推动粮食价格企稳回升。分品种看，中晚籼稻收购6000万吨、粳稻4500万吨、玉米2.27亿吨、大豆1300万吨，秋粮收购进度快于去年。

秋粮上市后，国家有关部门统筹市场化收购和政策性收储，加强市场监测分析，强化预期引导，多措并举畅通农民售粮渠道，秋粮收购市场活跃、进度较快、价格回升向好。

秋粮旺季收购期间，国家有关部门先后在河南、江苏、黑龙江、安徽4省启动中晚稻最低收购价执行预案，累计收购最低收购价中晚稻711万吨，有效发挥了政策托底作用。

粮食生产与收购一茬接着一茬。当前，夏粮生产形势总体较好，小麦、油菜籽即将从南向北陆续收获上市，夏粮收购各项准备工作正在有序展开。

“新季夏粮上市在即，将会同有关部门持续加大工作力度，一手抓市场化收购，一手抓政策性收储，指导重点省份加快腾仓并库进度，千方百计扩大收储能力，全力以赴抓好夏粮收购各项准备工作，牢牢守住农民‘种粮卖得出’的底线。”罗守全说。

(责编：郭思邈、高雷)
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