人民网北京5月12日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）公布数据显示，今年前4个月，我国汽车产销量历史上首次双双突破1000万辆。

据统计，今年1至4月份，我国汽车产销量分别完成1017.5万辆和1006万辆，同比分别增长12.9%和10.8%。其中，新能源汽车产销量分别完成442.9万辆和430万辆，同比分别增长48.3%和46.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的42.7%。

在出口方面，今年1至4月份，汽车出口193.7万辆，同比增长6%。其中新能源汽车出口64.2万辆，同比增长52.6%。

中汽协表示，4月，汽车市场总体表现良好，产销较去年同期实现平稳增长。其中，内需潜力加快释放，起到较好支撑作用；出口在外部环境急剧变化形势下保持稳定；新能源汽车表现活跃，产销延续快速增长态势。

(责编：王连香、高雷)

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