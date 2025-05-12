人民网记者 乔雪峰

今年5月10日，是我国第9个中国品牌日。近年来，中国企业通过技术创新、文化赋能、重构标准增强自身核心竞争力，积蓄发展新势能。

技术创新，民营企业步伐矫健。比亚迪2024年研发投入金额达542亿元，全球累计申请专利近6万件，其推出第五代DM和易三方等领先技术，持续推动新能源行业向前发展。

飞鹤乳业在加拿大投资3.8亿加元建设当地首个婴配粉工厂，输出中国先进的设备、技术与质量标准，突破了传统贸易壁垒，填补北美市场空白，让中国品牌通过沃尔玛等渠道走进加拿大千家万户。

在生物制药前沿，珠海泰诺麦博的天然全人源单克隆抗体技术平台，突破了鼠源抗体的免疫原性风险，开发出具有自主知识产权的高效抗体药物，为全球感染性疾病和肿瘤治疗提供中国方案。

文化赋能，中国品牌开辟差异化赛道。保利工艺旗下中国珠宝联手重庆大足石刻、《只此青绿》等文化IP，将石窟艺术与宋代美学融入珠宝设计，非遗金饰技艺与现代工艺的碰撞，让“大足石刻”系列成为兼具文化价值与时尚感的国潮单品。

中艺东方打造的《北京中轴线》非遗纸雕、《丝路聚宝》元首礼等作品，将文化符号转化为外交礼品，在进博会等国际场合展现中国审美，实现“文化认同”到“品牌溢价”的无缝衔接。

不只是传统工艺品，在白酒行业，文化赋能同样成效显著。贵州茅台深度融合赤水河地域文化、千年酿酒技艺与现代品饮美学，让白酒文化成为消费提振的价值支撑；贵州习酒坚持君品文化,坚守“发展、生态、安全”底线，打造具有全球影响力、消费者深度认可的综合企业集团；洋河股份则在国际化进程中弘扬中国白酒文化，通过参与国际活动打造独特的品牌形象。

同时，中国企业也不再满足于遵循国际规则，而是以技术积累为底气，参与甚至主导标准制定。

在消费品领域，飞鹤牵头制定HMO、OPN等脑发育相关营养成分检测团标，填补了国际标准空白；保利中轻下属中国食品院推动中国菌种写入《IDF发酵食品微生物菌种名单》，构建全球领先的微生物鉴定技术体系。

在细分领域，兔头妈妈自主研发的高纯奥拉氟，在防龋性能上超越进口原料，并通过公开检测专利推动行业标准化，让“中国质造”摆脱“低价替代”标签。

从产品出海进阶到标准出海，中国企业加速融入全球价值链的顶层设计。如今，中国品牌正以开放姿态整合全球资源，以创新基因重塑产业价值，以规则意识参与全球治理，为全球经济可持续发展注入中国智慧与力量。

(责编：郝帅、高雷)

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