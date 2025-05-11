——海南自由贸易港建设一线观察

本报记者 周亚军 王云杉

今年是海南自由贸易港封关运作之年。

建设海南自由贸易港，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。2022年4月，习近平总书记在海南考察时强调：“加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，让海南成为新时代中国改革开放的示范”。2024年12月，习近平总书记听取海南省委和省政府工作汇报时强调：“努力把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户”。

牢记习近平总书记嘱托，海南省不断完善自由贸易港政策制度体系，通过高水平对外开放，实现货物贸易、服务贸易年均20%以上的增长，实际使用外资规模稳步增长。

近日，记者在海南采访，受访企业负责人对海南自由贸易港建设充满信心，对封关运作充满期待：“外部风险挑战阻挡不了我们走向世界的步伐！”

在扩大开放中练内功强本领

“21%的关税减免，这对销售端是重大利好！”海南京润珍珠有限公司董事总经理周朔说。

加工增值内销免关税，是海南自由贸易港政策之一，2021年落地洋浦保税港区后，经过两次扩围，现已覆盖海南全岛。该政策明确，对于海南鼓励类产业企业，进口料件后在海南自由贸易港加工成货物，如果增值超过30%（含），进入内地销售时可免征进口料件的关税。

海南京润珍珠有限公司是一家本土企业，从上世纪90年代开始，企业将珍珠产品作为主方向，从珍珠首饰到深加工的护肤品，不断延伸产业链，逐渐成长为珍珠行业的头部企业。

今年一季度，京润公司已进口3批次共计2000多粒金色和白色南洋珠，年底有望扩大进口至3万粒，按1200万元采购成本测算，通过加工增值内销免关税政策，可节约关税成本超250万元。

加快推进海南自由贸易港建设，中国将坚持“开门”而非“关门”、“拆墙”而非“筑墙”、“赋能”而非“争利”，以高质量发展和高水平对外开放为世界注入稳定性和确定性。

据海口海关统计，截至今年3月底，海南加工增值内销货值已达75.46亿元，免征关税约6.01亿元。在政策推动下，海南一批拓展国际国内市场的现代加工企业蓬勃生长。

“我们在扩大开放中练内功强本领。”周朔说，京润公司发力线上自主营销，同时迅速发展线下店铺，从2022年全国20多家门店增加到2024年的100多家，今年计划增至300至400家，产值有望达到6亿元，高端品类占比达到25%。

海南自由贸易港封关后，将进一步放宽市场准入，实施跨境服务贸易负面清单管理制度和外商投资准入负面清单管理制度，将吸引更多的外资企业和国际人才来海南投资兴业。

“‘放开一线，管好二线’将为货物、服务的往来提供更加便利的条件，使海南自由贸易港更好发挥对外开放的门户作用。”中国服务贸易协会副会长、海南自由贸易港建设专家咨询委员会委员赵晋平表示。

营商环境好、办事效率高，可以放开手脚加油干

从投资2.2亿元新建兴隆咖啡加工生产线、改造咖啡文化园，再到投资5.4亿元打造正大·太阳河咖啡小镇，近年来，泰国正大集团缘何持续加码增资海南？

“投资中国就是投资未来，中国拥有超大规模市场，这是我们的底气和信心所在。”正大集团（海南）兴隆咖啡产业开发有限公司资深副总裁王孟军说。

正大集团是改革开放后第一家在海南投资的外资企业。中国拥有超大规模市场，海南有兴隆侨乡，咖啡文化浓厚，农文旅融合发展前景广阔。

2021年至今，正大在海南的业绩增长每年翻一番。今年3月，兴隆咖啡文化园成功申报国家3A级旅游景区，入园游客突破40万人次。

海南咖啡产量有限，需要进口咖啡生豆。一开始，正大集团发现进口咖啡生豆不在原辅料零关税清单，享受不了免税政策，企业很着急。

企业着急，当地有关部门更着急。在各方积极推动下，咖啡生豆很快入列海南自贸港原辅料零关税政策清单。生产没了后顾之忧，产品开发思路也更清晰，正大集团将本地咖啡豆主要用作文化园的线下体验，进口生豆则用作拼配加工出口。王孟军算了笔账，进口咖啡生豆加工后再出口，成本能省13%—20%。

兴隆咖啡文化园申报国家3A级旅游景区，相关部门第一时间提供指引，景区建设了游客中心、医务室、接待室，实现了软硬件的提升和完善，顺利通过了认证验收。

海南积极打造国际化营商环境，近年来，常态化开展大调研大服务专项行动，探索境外人员在“海南e登记”实现外资企业全程电子化办理，推动上线“企航自贸港”投资海南一站式服务平台，创新推出外籍人士入境通关、停居留许可等8个涉及外资企业和外籍人士的“一件事”服务，助力全省外资增速、体量双双跃居全国“第一梯队”。

“海南营商环境好、办事效率高，我们在这里可以放开手脚加油干。”王孟军说。

2024年，在全球化遭遇逆风的背景下，海南新增外资企业超2000家，同比增长约20%。

4月14日，投资中国·2025海南自由贸易港全球产业招商大会在海南海口举行，共签约项目265个，总签约额约2336亿元。越来越多国内外企业和投资者用实际行动投出信任票，成为海南自贸港建设见证者、参与者、贡献者和受益者。

跨境数据搭建企业出海“高速路”

北京时间下午5点，美国东部时间凌晨5点，海南省跨境数据信息产业园里，小本经盈文化传媒公司3号直播间开播，主播用一口流利的英语向早起锻炼的美国人介绍中国花草茶，并不时跟着买家在购物车下单的节奏按响手按铃。

“虽然外部形势变化，我们的营收仍在快速增长，这个直播间的单日营收从去年的1万元增加到现在的13万元，公司4月份的营收也比2月份增长了5倍。”小本经盈公司总经理陈继锋介绍。

2023年，陈继锋决心发展跨境电商出口：“之所以选择海南，是这里有数据安全有序流动的自贸港政策，电商出海，海南修起‘高速路’。”

2023年开始，国家支持海南加快数据安全有序流动政策落地，批准成立海口国际通信全业务出入口局，“来数加工”试点等政策陆续出台，中国联通海南分公司和海南省信息通信有限公司开始联手打造跨境信息产业服务平台，随着政策端、运营端、技术服务端等形成合力，自贸港政策具化为用户可以方便使用的产品和服务。

“用户只需安装一个终端，就能经合规的跨境数据通道接入国际互联网，彻底解决了以往跨境电商网络不稳定的问题，在降低企业合规成本的同时，还实现全球数据节点覆盖。”中国联通海南分公司副总经理甘泉说。

出海的路打通了，陈继锋扩量上产能，短视频制作团队一口气招来60名大学生，计划5月份再开10家店。

眼下，陈继锋卖得最火的单品是中国花草茶，受到海外高油脂饮食群体欢迎。“我们供应的产品是‘刚需’。”陈继锋说。

数据安全有序流动，受益的不仅是跨境电商。今年，《海南自由贸易港数据出境管理清单（负面清单）（2024版）》通过国家网信办和国家数据局审核备案，政策落地，一批数字服务贸易企业乘势而起。

“依托海南全球数据节点落地的开放红利，我们上线了供应链评价网，帮助企业高效链接供应链上下游，同时赋能中小企业更好链接核心企业，提高国际贸易双方的透明度，增进互信。”邓白氏中国区总裁吴广宇说，邓白氏2022年落户海南，2023年成为全省首家通过国家网信办数据出境安全评估的企业，最近又获批全国首批增值电信业务经营试点。

“在海南，无论外企还是国企，都是一视同仁，态度是开放的，我们视海南为链接国际国内市场和汇聚数据资源的关键节点，对海南自贸港封关运作翘首以盼。”吴广宇说。

“推动跨境电商发展要有新作为。”海南省信息通信有限公司总经理卢其松说，“海南省国资运营公司组建算力集团，探索将免费算力作为一种公共产品，推动跨境电商同人工智能结合，解决主播、语言等本地化难题。未来，还将引入大数据赋能，帮助跨境电商更好地精准匹配供给和需求。”

《 人民日报 》（ 2025年05月11日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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