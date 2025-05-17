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发挥促就业创业重要作用 湖北大规模推进楚商回乡

2025年05月17日14:06 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （焦磊）全球楚商超过26万，是促进就业创业、推动湖北高质量发展的重要力量。

大规模推进楚商回乡发布会现场。湖北省商务厅提供

大规模推进楚商回乡发布会现场。湖北省商务厅提供

5月17日，湖北省“抓创业促就业”系列行动之大规模推进楚商回乡发布会在武汉举行，会上发布《推进楚商回乡工作行动方案》（以下简称《方案》）。

作为“抓创业促就业”系列行动之一，楚商回乡行动依托乡情纽带，精准务实推动“产业回归、资本回流、项目回投、总部回迁、人才回乡”，更好盘活存量资源、增强微观活力、重构经济发展动力，为加快建成中部地区崛起的重要战略支点提供有力支撑。

据悉，《方案》围绕分级分类建立楚商数据库、健全楚商沟通联络渠道、提升楚商对接平台影响力、服务楚商回乡项目落地见效、营造楚商回乡浓厚氛围5个方面共提出15条创新务实举措，对楚商回乡工作进行系统部署。

一是突出数据互通，助力高效对接。构筑楚商数据集成平台，搭建楚商、楚才、校友、企业“四大核心数据库”，全面摸排产业领域、投资意向、专业人才等信息，夯实底层数据支撑，打通数据流动壁垒，打造楚商数据“一张网”。

二是突出创新务实，强化精准招商。聚焦“51020”先进制造业集群，创新务实开展产业链条招商、产业集群招商和产业生态招商；大胆探索应用场景招商、要素储备招商和以“高价值专利转化、高层次人才引进”为核心、以“创投基金与孵化平台”为手段的高端科创招商，促进各类资源要素在湖北加速集聚。

三是突出分级分类，凝聚工作合力。坚持统一领导与分级分类相结合，商务、教育、科技、经信、农业等相关部门加强分工协作、协同联动，楚商所属市、县、乡、村各级组织全面发动、分层对接，各类楚商商会、行业协会和驻外机构积极引导、搭建桥梁，共同凝聚起推进楚商回乡工作的强大合力。

四是突出服务保障，优化营商环境。创新工作方法，挖掘特色场景，编制项目指南，精准对接楚商需求，让项目“引得来”。打造线上线下服务平台，为楚商回乡落户提供全流程、一站式服务，加强招引项目的要素供给和服务保障，让楚商“留得住”。打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，依法落实各类支持政策，及时协调解决项目落地、发展过程中的困难问题，让企业“发展好”。

五是突出乡情感召，营造浓厚氛围。充分利用春节、清明、端午、中秋等节日，以“楚商回乡 共建支点”为主题举办专题活动，系牢乡情纽带。加强对优秀楚商先进事迹、典型项目以及商协会突出贡献的宣传报道，激发楚商建设家乡热情，引导楚商回乡投资兴业。

据了解，《方案》顺应全球产业转移演变规律，结合湖北实际，依托乡情纽带，通过健全完善楚商回乡全流程对接服务体系，充分发挥楚商在促进创业就业方面的重要作用，推动形成“大中小微个”市场经营主体梯次培育、铺天盖地的良好局面，为湖北省加快建成中部地区崛起的重要战略支点提供有力支撑。 

发布会上，楚商代表现场发言表示，将积极响应号召，当好桥梁纽带，带动更多楚商回乡创业。武汉市、黄冈市、仙桃市分别进行了楚商回乡招商推介。89个重点楚商项目签约，总签约金额达1163.54亿元。

据了解，今年以来，湖北省共组织以“楚商回乡 共建支点”为主题的招商活动1200余场，走访重点楚商超1万人次，签约亿元以上项目3552个，其中开工项目1052个、总金额3868.8亿元。

(责编：乔业琼、高雷)
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