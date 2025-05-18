原标题：工业创新暨煤矸石高值利用项目发展大会在高平市举行

5月16日，由中国商业文化研究会主办、山西恒通投资发展集团有限公司承办的“工业创新暨煤矸石高值利用项目发展大会”在山西省高平市举行。行业专家、科研机构及相关企业代表等500余人汇聚一处，共同探讨煤矸石资源化利用的进展趋势，分享技术创新和成果经验。

与煤层伴生的煤矸石是体量庞大的固体工业废弃物，也是世界范围内的治理难题。近年来，在“两山理论”及“双碳战略”引领下，我国煤矸石综合处置利用不断取得新突破，迎来了“变废为宝”的新机遇。治理现状、科研进展、产业政策、未来前瞻……会上，专家、代表围绕主题深入讲解探析，立足山西实际建言献策，并围绕高平市煤矸石高值利用项目进行点评交流。

高平市煤矸石高值利用项目由该市市属国企“山西恒通投资发展集团有限公司”投资8亿元建设。项目采用“脱硫—脱碳—分级分质”三级处理工艺，累计获得发明专利12项、实用新型专利23项，并参与完成《煤矸石集料在道路水稳层中的应用技术指南》《煤矸石集料在制备建筑砂浆中应用指南》《煤矸石集料分级技术及其制备品应用指南》等团体标准制定。目前，项目已建成集生产、实验、检测、展示功能于一体的煤矸石制备干混砂浆中试生产线，一期开发的多项砂浆产品通过国家建筑材料测试中心检测，性能达标，投放市场的聚合物防水砂浆、瓷砖胶获评“节能建材工程建设推荐产品”。全面投产达效后，项目每年预计可消纳 200万吨煤矸石等固体废弃物，年产值约20亿元。

与会人员表示，高平项目的创新技术模式给煤矸石高质效、规模化开发利用高值利用开辟了新途径，带来了良好示范。未来，有关各方将深化创新合作，加强共享借鉴，共同打造“固废消纳—产品制造—生态修复”的煤矸石循环利用产业，为推动绿色转型发展做出积极贡献。(来源：山西日报客户端)

(责编：曹淼、李源)

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