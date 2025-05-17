从手机里的AI助手，到早餐店的豆浆油条，民营经济不仅关系着国民经济大局，也与每个普通人的“小确幸”密不可分。

5月20日，我国首部专门针对民营经济发展的基础性法律——《中华人民共和国民营经济促进法》（以下简称“民营经济促进法”）将正式施行。这部创下多个“第一次”的法律，围绕公平竞争、投资融资促进、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护等方面设置了9章78条，建立完善相关制度机制。

第一次将坚持“两个毫不动摇”写入法律，第一次明确民营经济的法律地位，第一次在法律中规定“促进民营经济持续、健康、高质量发展，是国家长期坚持的重大方针政策”……民营经济促进法一条一条申明了原则和底线，用法律的刚性约束为企业筑牢了权益的坚实基础，彰显出我国促进民营经济发展壮大的坚定决心。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶

摄像：史新培

剪辑：石雪 张培扬

设计：郑美钰

包装：赵晨

(责编：方经纶、高雷)

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