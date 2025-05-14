人民网记者 杨曦

近日，一列装载72个标准集装箱的货运班列从沧州市黄骅港启程，经石家庄国际陆港转运驶往俄罗斯莫斯科……

初夏，四川省成都市天府新区的兴隆湖碧波粼粼。以环湖片区为主阵地，天府新区加快建设人工智能产业集聚区……

二季度是影响全年经济走势的关键窗口期，全国各地紧紧围绕推进高质量发展任务目标，积极探索创新举措，抢抓新的经济增长点。

持续激发消费新潜能

今年以来，“两新”政策加力扩围，有力畅通经济循环。一季度，规模以上通用设备、汽车、智能消费设备、家用电力器具制造业增加值同比分别增长9.4%、11.8%、11.4%、10%；服务消费潜力释放，全国居民人均服务性消费支出占全部居民人均消费支出的比重达到43.4%。

围绕“两新”政策加力扩围，各地推出了有针对性的举措。广东珠海将政策覆盖范围扩大至港澳居民和外籍人士，使用“回乡证”或护照，就可便捷领取以旧换新补贴；重庆通过乡镇大集设立展销帐篷、结合企业构建“镇村两级服务点＋流动服务队”模式，实现以旧换新一条龙服务，让农村居民更便捷参与家电置换活动。

服务消费提质惠民。广西启动2025年“‘惠’玩夜”服务消费季，围绕7大主题，联动14个地级市，推出超300场夜间特色促消费活动；湖北推动商业综合体、商圈、景区、街区进行“数字+”改造和业态升级，通过人工智能、扩展现实、全息投影等新技术提升服务消费品质。

中国社会科学院财经战略研究院研究员夏杰长认为，下一阶段应推动数字技术在服务消费领域加快应用，打造更多线上线下融合的消费新场景。

加速培育发展新质生产力

新质生产力是推动经济增长的核心动能。各地正在加速培育未来技术、构建新兴产业体系。

北京发布《进一步推动首都高质量发展取得新突破行动方案2025年工作要点》，前瞻性加大未来产业布局力度，提出推动6G关键技术在智能交通等创新领域应用，推动氢能模化应用等举措。

四川发布三大产业共195条机会清单，聚焦人工智能、新型显示和软件产业搭建高效交流合作平台，加速产业建圈强链，吸引优质产业资源汇聚。

江苏印发《关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的若干政策措施》，引导和支持专精特新中小企业建设智能制造车间、智能制造工厂，并对申报省级绿色工厂和绿色供应链管理企业在评分体系中给予适当加分。

专家指出，随着各地众多针对性举措的高效实施，新科技新生态所形成的乘数效应将会进一步释放。

积极为外贸发展注入新动力

今年以来，面对全球经贸格局深度调整，稳外贸成为经济发展的重点任务。各地积极行动，通过拓展新兴市场和加强平台建设等多种方式，为外贸发展注入新动力。

广东支持外贸企业抢抓订单，大力发展中间品贸易和服务贸易，同时稳步推进跨境电商发展，为外贸增长寻找新的突破口。

浙江通过金融、交通、税务、海关等多系统协同，为外贸企业提供全方位支持，同时借助电商平台开拓国际国内两个市场。

福建政府部门带队，组团出国抢订单，走访西班牙、阿根廷等国，为经贸合作项目站台。

数据显示，4月份，我国货物贸易进出口3.84万亿元，同比增长5.6%。展望未来，商务部国际贸易经济合作研究院副院长崔卫杰表示，我国将继续巩固传统外贸市场，继续深化与共建“一带一路”国家和广大新兴市场国家合作，在复杂形势下持续展现出强大韧性和活力。

(责编：杨曦、高雷)

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