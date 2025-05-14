人民网北京5月14日电 （记者任妍）记者从中国信通院获悉，2025工业互联网大会将于5月21日至23日在苏州太湖国际会议中心举办。

据悉，大会旨在做大产业平台，汇聚全国优秀企业“搭台”，聚焦解决产业发展难题；论坛方面，做强承载平台，让产业各界“华山论剑”，打造精准供需对接平台；展览则做优研学平台，使行业风向技术得以“自证价值”，为参会者提供沉浸式体验未来发展动向的机会。

大会期间，将围绕多个关键话题展开深入探讨。工业互联网发展十年来，从无到有、从小到大，体系化发展带来了诸多变化，这些变化将成为探讨重点之一。工业互联网产业联盟成员单位一路走来的历程与取得的成绩也将在大会中进行回顾与总结。此外，如何将工业互联网推向高质量发展与规模应用，政产学研用各方应如何发力，跨界融合又会碰撞出哪些火花，以及在人工智能时代工业互联网的发展方向等问题，都将在大会上进行深入交流。

(责编：罗知之、高雷)

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