原标题：挺膺担当 真替真用——推进央企信创国产化的齐鲁石化实践

人民论坛网5月15日讯 中国式现代化关键在科技现代化，能不能如期全面建成社会主义现代化强国，关键看科技自立自强。操作系统不仅是计算机系统的关键，也是计算机产业发展的基石，更是信息安全的重要保障。

信息时代，操作系统无处不在。党的十八大以来，中国石化齐鲁石化公司（以下简称齐鲁石化）始终以“国之大者”为己任，坚决部署推进高水平科技自立自强战略，按照中国石化总体部署，以“挺膺担当”的政治站位和“真替真用”的务实作风，稳步推进信创改造和替代工作，目前已取得阶段性成果，充分彰显了央企担当。

调研组到齐鲁石化发展陈列厅详细了解公司创立改革发展的有关情况

近日，人民日报社国家治理创新经验课题调研组赴齐鲁石化开展实地调研，深入一线走访了解齐鲁石化企业改革发展和党的建设、信创国产化“真替真用”及“鲁油鲁炼”重要项目工程“真替真用”等方面的实践经验、理论价值和现实意义。

调研组一行先后赴齐鲁石化发展陈列厅、塑料厂高压聚乙烯车间等调研点进行现场观摩和考察。14日上午，调研组一行首先来到齐鲁石化发展陈列厅，全方位了解齐鲁石化企业改革发展和党的建设成就。

据了解，齐鲁石化始建于1966年，坐落于山东省淄博市，占地面积16.63平方公里。经过多年建设发展，公司已经成为全国最大的高硫高酸原油加工基地之一、全国最大的合成橡胶生产基地之一、全国唯一的干法腈纶生产基地、中国石化唯一一家氯碱生产企业。作为紧邻胜利油田的大型内陆炼化企业，齐鲁石化始终坚持走好绿色低碳发展之路、始终坚持在科技创新中自立自强、始终坚持以人为本强化实力提升、始终坚持推进数智化高水平发展、始终坚持扛牢经济责任践行央企担当，在保障国家能源战略安全和石化产品高质量供给、鲁油鲁炼转型升级技术改造项目中起到了重要作用。截至目前，公司炼油综合加工能力1250万吨/年、乙烯产能80万吨/年，成品油520万吨/年、化工商品390万吨/年，可生产各种牌号120多种石油化工产品，畅销全球50多个国家和地区。

随后，调研组一行来到齐鲁石化塑料厂高压聚乙烯车间，现场实时了解齐鲁石化核心业务系统与国产操作系统、“C86架构终端+中科方德解决方案”的适配运营情况。据介绍，齐鲁石化经过慎重研讨，决定在塑料厂开展一次核心业务系统与国产操作系统的适配测试，全力推动信创“硬核替代”。适配测试工作历时三个月，在这场“百日会战”中，技术团队以“解剖一只麻雀，攻克一类场景”为方法论，部署4台基于国产C86架构的信创终端，构建起覆盖塑料厂安全管理、生产调度、工艺管理、设备运维、经营管理五大核心领域的“作战沙盘”，涉及ERP、MES、LIMS等83个业务系统，为务实有效开展全流程国产化适配测试创造条件。从最终的适配测试结果看，83个系统通过国产化适配，响应速度及稳定性均符合塑料厂生产需求，测试通过率达到100%。实践证明，“C86架构终端+中科方德解决方案”这一创新性适配方法，成功破解了困扰企业已久的难题，一系列瓶颈问题迎刃而解，适配测试取得成功，实现了公司首个全栈信创工业级应用。

14日下午，专题调研组在齐鲁石化会议中心召开“挺膺担当 真替真用——推进央企信创国产化的齐鲁石化实践”专题座谈会。会上，中国石化集团公司总经理助理、齐鲁分公司代表、党委书记李刚分别从“提高站位、系统谋划，扛起信创国产化央企责任”“先行先试、‘真替真用’，打造信创国产化齐鲁样板”“总结提炼、生态赋能，推动信创国产化进阶升级”三个方面生动详实地介绍了齐鲁石化信创国产化“真替真用”及“鲁油鲁炼”重要项目工程“真替真用”的相关情况。

“挺膺担当 真替真用——推进央企信创国产化的齐鲁石化实践”专题座谈会现场

随后，齐鲁石化信息中心主要负责同志汇报信创国产化工作开展情况，信息中心以“核心技术自主化、业务场景实战化”为攻坚方向，开展了一系列信创实践探索。一是破冰突围，成功试点全栈信创工业级应用。直面技术壁垒、拥抱信创生态圈，多维适配攻坚、探入技术深水区，取得突破成果，工业应用首落地。二是乘势而上，圆满实现鲁油鲁炼信创攻坚落地。战略级部署、45台终端精准投放，全场景验证、提供良好业务支撑，专业化支持，现场技术服务保障。三是纵横贯通，全面构筑信创生态赋能体系，以生产和经营牵引技术迭代、以系统性突破推进信创工程、以高标准目标筑牢发展根基。齐鲁石化塑料厂主要负责同志汇报信创国产化工作应用情况，齐鲁石化公司高度重视信创国产化工作，为推进石化各信息系统更好的适配国产电脑，自2025年2月份安排部署信息中心、塑料厂、中科方德公司开展国产化适配测试工作，确保了公司核心业务的全流程能够顺利地使用国产化设备运行，真正实现了生态系统兼容、浏览器兼容、客户端兼容、打印机兼容。通过为期三个月的适配及测试，累计完成83个系统和26款打印机的国产化适配，适配通过率达100%。中科方德系统在塑料厂的适配工作提振了齐鲁石化信创国产化替代的信心，推动了数字化、信息化、智能化的进程，助力了齐鲁石化信创改造工作实现“真替真用”。

鉴于操作系统的基石作用，信息时代关键领域的安全保障离不开自主可控的操作系统。调研组专家高度肯定齐鲁石化信创国产化“真替真用”及“鲁油鲁炼”重要项目工程“真替真用”等方面的优秀经验和创举价值，并提出意见建议。专家们一致认为，央企是信创国产替代的主力军、排头兵，有责任在“真替真用”上见真招、见行动。齐鲁石化既有敢为人先，勇于开拓，敢于担当的魄力，又有对事物的准确判断和科学决策，通过与中科方德合作，成功实现了塑料厂核心业务系统与国产操作系统的融合适配，作出了榜样，走在了前列。信创国产替代既要重视安全，也要兼顾效率。双方此次的合作能够在不影响正常生产的情况下，实现国产系统的丝滑替代，甚至优化了用户使用体验，充分说明中科方德的国产软件技术可信，且具备可复制性，发展前景广阔。

齐鲁石化党委班子表示：“此次专题调研既是对齐鲁石化信创工作的全面检验，更是帮助我们发现问题、解决问题、提质增效的宝贵契机。”

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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