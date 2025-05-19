人民网北京5月19日电 （记者杨曦）国家统计局5月19日公布数据显示，2025年4月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比持平或略降，同比降幅均持续收窄。

各线城市商品住宅销售价格环比持平或略降

4月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平。其中，北京和上海分别上涨0.1%和0.5%，广州和深圳分别下降0.2%和0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比持平，与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅与上月相同。

4月份，一线城市二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%。其中上海上涨0.1%，广州持平，北京和深圳分别下降0.6%和0.3%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.4%，降幅比上月分别扩大0.2个和0.1个百分点。

各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄

4月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.7个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降5.0%、6.3%和3.0%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.9%和5.4%，降幅分别收窄0.5个和0.3个百分点。

4月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降3.2%，降幅比上月收窄0.9个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降1.0%、0.6%、7.4%和3.7%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.5%和7.4%，降幅分别收窄0.5个和0.4个百分点。

数据来源：国家统计局

图文编辑：杨曦

图表来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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