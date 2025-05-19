4月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄
2025年05月19日09:33 | 来源：人民网
小字号
人民网北京5月19日电 （记者杨曦）国家统计局5月19日公布数据显示，2025年4月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比持平或略降，同比降幅均持续收窄。
各线城市商品住宅销售价格环比持平或略降
4月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平。其中，北京和上海分别上涨0.1%和0.5%，广州和深圳分别下降0.2%和0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比持平，与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅与上月相同。
4月份，一线城市二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%。其中上海上涨0.1%，广州持平，北京和深圳分别下降0.6%和0.3%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.4%，降幅比上月分别扩大0.2个和0.1个百分点。
各线城市商品住宅销售价格同比降幅均持续收窄
4月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.7个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降5.0%、6.3%和3.0%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.9%和5.4%，降幅分别收窄0.5个和0.3个百分点。
4月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降3.2%，降幅比上月收窄0.9个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降1.0%、0.6%、7.4%和3.7%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.5%和7.4%，降幅分别收窄0.5个和0.4个百分点。
数据来源：国家统计局
图文编辑：杨曦
图表来源：国家统计局官网
(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部：中国愿同各方携手合作推动生态大坝技术研发与应用
- 人民网成都5月19日电 （欧阳易佳）5月18日，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会“建构河流伦理 建设生态大坝”专题研讨会在四川省成都市举办。水利部副部长王宝恩表示，中国作为全球大坝建设与工程技术领域领先的国家，愿同各方携手合作，积极推动河流伦理指导下的生态大坝技术研发与应用，共同促进河流保护治理，为构建人类命运共同体、共建清洁美丽世界作出新的贡献。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开