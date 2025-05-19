人民网成都5月19日电 （欧阳易佳）5月18日，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会“建构河流伦理 建设生态大坝”专题研讨会在四川省成都市举办。水利部副部长王宝恩表示，中国作为全球大坝建设与工程技术领域领先的国家，愿同各方携手合作，积极推动河流伦理指导下的生态大坝技术研发与应用，共同促进河流保护治理，为构建人类命运共同体、共建清洁美丽世界作出新的贡献。

会议现场。人民网 欧阳易佳摄

王宝恩介绍，河流是地球的血脉、生命的源泉、文明的摇篮，当前在人类活动、气候变化等因素的多重作用下，人与河流的关系日趋紧张，人类社会可持续发展面临困境。中国政府高度重视水库大坝对建设生态文明的作用以及河流保护与治理，提出了“建构河流伦理”倡议，以推动实现人与自然和谐共生。

联合国教科文组织东亚地区办事处主任夏泽翰表示，人与河流和谐共生是实现可持续发展的关键。中国在河流生态保护领域的积极探索，特别是中国水科院发布的《河流伦理建构与中国实践》报告已成为工程实践中实现发展与生态平衡的典范，愿与包括中国在内的各方加强合作，推动全球在水利工程建设与生态保护领域的对话与行动。

四川大学副校长刘超表示，本次研讨会搭建高水平国际学术交流平台，深入探讨水库大坝在保护和修复水生态系统中的关键作用，为水利工程基础设施建设提供理论支撑与技术支持。四川大学长期开展山区河流保护与治理研究，为当前在气候变迁背景下推动生态大坝建设、提升流域治理能力贡献智慧。

据悉，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会于2025年5月16日至23日举办，由水利部、四川省人民政府和国际大坝委员会联合主办，中国大坝工程学会、成都市人民政府牵头承办。“建构河流伦理 建设生态大坝”专题研讨会作为大会期间中国专场研讨活动之一，旨在为新时期水利基础设施现代化提供科学的理论支撑与实践指引。

(责编：王连香、吕骞)

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