罗 文

习近平总书记指出：“加快构建全国统一大市场，着力整治一些领域的‘内卷式’竞争”。中央经济工作会议强调，综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为。今年的《政府工作报告》提出，破除地方保护和市场分割，打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点，综合整治“内卷式”竞争。市场监管部门要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持问题导向，注重系统施策，坚决遏制“内卷”乱象，不断提升综合治理成效，持续优化公平竞争市场环境，推动经济高质量发展。

坚持问题导向，净化市场竞争生态

习近平总书记强调：“着力矫正市场失灵，规范竞争秩序，使全国统一大市场成为各类经营主体公平竞争的大舞台。”当前，不少行业进入新旧动能转换与存量竞争阶段，低价、低质、低水平竞争现象日益蔓延，不正当竞争、侵权假冒等违法行为多发高发，严重扭曲市场机制，损害市场公平竞争秩序。我们要深刻认识“内卷式”竞争的危害，准确把握党中央战略意图，聚焦人民群众关切，重拳整治劣质低价等市场乱象，推动以案促改、以案促治，坚决遏制不正之风，净化市场竞争生态，维护市场机制的活力和有效性，推动实现资源配置效率最优化和效益最大化，助力经济持续回升向好。

依法查处不正当竞争和价格违法行为。加强重点行业和领域监管执法，分领域开展集中整治行动，加大打假治劣力度，严厉打击恶意比价、虚假宣传、低价倾销等市场乱象，依法查处一批重点案件，曝光一批典型案例，严惩一批违法违规行为，营造良好竞争生态。推动修订价格法、反不正当竞争法、电子商务法，制定网络交易平台规则监督管理办法、直播电商监督管理办法，完善相关监管措施和法律规则，保障经营主体合法权益。制定重点领域价格行为合规专项指南，加强制度供给，明确法律界限。

切实加大质量监督检查力度。有针对性地开展网售产品抽查，增加网售产品抽样批次，及时发现问题产品，为消费者提供坚实质量保障。部署开展网售产品质量安全专项整治三年行动，深入治理网售领域假冒伪劣等突出问题。制定网络销售重点工业产品质量安全监督管理规定，规范重点产品网络销售行为。加强重点产品质量监管，组织开展国家监督抽查，守牢质量安全底线。

坚决打击侵权假冒、制假售假等违法行为。强化互联网领域知识产权执法，依法查处网络销售、直播带货中侵权假冒违法行为，督促电子商务平台经营者、平台内经营者落实“通知—删除—公示”责任。始终保持打击假冒伪劣商品高压态势，加大跨区域执法力度，确保执法实效。大力打击假冒防伪码、假冒防伪验证网站等全链条造假行为，强化侵犯商业秘密、商业标识和商业信誉执法，提升执法效能。

坚持“治中求进”，推动企业提升创新发展水平

习近平总书记指出：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。”当前，一些行业和领域陷入“内卷式”竞争恶性循环，企业创新面临瓶颈，不仅导致资源浪费、效率低下等问题，更不利于产业结构优化升级，与发展新质生产力的要求背道而驰。我们要深刻认识到，公平竞争市场环境是激发创新活力、优化资源配置的关键，通过构建良性竞争机制，能够有效推动企业创新加速迭代，引导企业从同质化低效能竞争转向高质量高水平竞争，强化企业科技创新主体地位，促进更多创新资源要素向企业集聚，支持企业实现创新发展，为发展新质生产力提供坚实支撑。

运用信用手段赋能治理“内卷式”竞争。将实施严重违法行为导致“内卷式”竞争的经营主体，依法依规列入市场监督管理严重违法失信名单，及时将失信名单共享至全国信用信息共享平台，推动失信名单互享互认互用，强化信用约束。深入推进企业信用风险分类管理，完善企业信用信息公示、强制注销登记等制度。探索建立信用合规建设正向激励机制，提升市场整体信用水平。

发挥质量、标准支撑作用引领产业优化升级。制修订光伏、电池、新能源汽车等领域国家标准，围绕产业链关键产品制定分级分类标准，推动有关推荐性国家标准转为强制性国家标准。优化企业标准领跑者制度，推动企业标准水平不断提升。深入推进质量强链工作，实施中小企业质量素质提升、产业集群质量品牌提升、质量技术帮扶“你点我帮”、质量认证服务强企强链强县等行动，支持企业加强质量联合攻关，共同解决产业质量共性问题。

大力支持企业开拓多元化市场。实施加快推进认证认可高水平开放行动，全面实施合格评定“软联通”国际互认合作项目，鼓励认证机构开发国际业务并开展机构间国际合作。深入实施标准国际化跃升工程，修订《采用国际标准管理办法》，推动国家与国际标准体系协调。支持企业将科技成果向国际标准转化，推动在国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）中提出一批“新三样”领域国际标准提案。指导企业做好海外反垄断合规工作，依法参与国际市场公平竞争。

坚持多元施策，切实增强整体治理效能

习近平总书记指出：“要从构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的战略高度出发，促进形成公平竞争的市场环境”。当前，“内卷式”恶性竞争破坏市场公平竞争秩序，扭曲了资源配置与价格信号，成为企业创新发展、向价值链中高端攀升的阻碍。我们要深刻认识到，综合整治“内卷式”竞争是一项系统工程，要坚持系统施策，强化政府、企业、行业协会的协同治理，健全长效机制，充分激发各类经营主体的内生动力和创新活力，推动有效市场和有为政府更好结合，形成既“放得活”又“管得住”的经济秩序。

深入实施公平竞争审查制度。推动公平竞争审查条例及其实施办法落地见效，加大地方招商引资、税收优惠、政府补贴等重点领域政策措施审查力度，在全国范围组织开展公平竞争审查抽查，健全公平竞争投诉举报处理机制，强化制度刚性约束。部署整治滥用行政权力排除、限制竞争专项行动，大力纠治不当市场干预行为，打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点。

积极推动行业加强自律依法竞争。加强相关领域经营者集中反垄断审查，支持企业依法通过并购盘活闲置资产、提升经营效率。强化相关行业自律行为指导，防范垄断和不正当竞争风险，深入开展民生领域反垄断执法专项行动，依法查处垄断协议、滥用市场支配地位等违法行为，有力规范市场竞争秩序。指导行业协会依法自律，自觉抵制低价倾销、互黑互踩等乱象。举办中国公平竞争政策宣传周等活动，营造诚信守法、公平竞争良好氛围。

不断提升企业公平竞争合规管理能力。推动《经营者公平竞争合规管理规范》国家标准实施，指导企业健全合规管理体系，完善工作机制。聚焦重点行业领域举办反垄断合规讲堂，加强公平竞争专题培训，增强企业规范自身经营行为的主动性自觉性。深化政企常态化沟通交流，组织召开企业公平竞争座谈会、促进平台经济健康发展座谈会，畅通意见反映渠道，切实帮助企业解决实际困难和问题。

（作者为国家市场监督管理总局党组书记、局长）

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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