打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

如何建设现代化产业体系（政策问答·发展新质生产力）

本报记者 王 政 刘温馨
2025年05月10日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中央经济工作会议提出，以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。今年的《政府工作报告》提出，因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系。

　　“我们将深入实施制造业重点产业链高质量发展行动，提升产业科技创新能力，培育壮大新质生产力，加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系。”工业和信息化部有关负责人表示。

　　——推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

　　近年来，工业和信息化部坚持“点、线、面”协同，加快规上工业企业、专精特新中小企业数字化转型全覆盖。工业和信息化部有关负责人表示，下一步将面向重点行业“一业一策”制定数字化转型指南，用3年时间建设200个高标准数字园区，分行业分区域布局一批制造业数字化转型促进中心。实施“人工智能+制造”行动，加强通用大模型和行业大模型研发布局和重点场景应用。此外，还将深入实施绿色制造工程，优化绿色制造和服务体系，新培育一批绿色工厂、绿色供应链，探索推进零碳工厂、零碳工业园区建设。

　　——推动传统产业转型升级，培育壮大新兴产业、未来产业。

　　推动传统产业“老树发新芽”。启动实施标准提升引领传统产业优化升级行动，加强重点行业企业技术改造，推进重点行业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新。深入实施制造业卓越质量工程，加强制造业品牌培育推广。

　　推动新兴产业、未来产业焕发新活力。实施培育新兴产业打造新动能行动，推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范；推动智能网联汽车发展，扩大北斗应用规模；因地制宜建设低空信息基础设施；开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”，制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。此外，推进服务型制造等新业态新模式发展，提升工业设计水平。

　　——深入推进中小企业专精特新发展。

　　截至目前，我国累计培育专精特新中小企业超14万家，形成300个国家级中小企业特色产业集群。工业和信息化部有关负责人表示，下一步，将研究修订中小企业划型标准，推行中小企业专精特新发展评价，开展新一轮中央财政支持专精特新中小企业高质量发展行动，推进中小企业数字化转型城市试点，再培育100个国家级中小企业特色产业集群。同时，加大清欠等帮扶力度，建设国家统一的拖欠中小企业款项投诉平台，推动解决拖欠中小企业账款长效机制落地见效。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月10日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：构建品牌培育体系 赋能统一大市场建设
　　人民网北京5月9日电 （记者杜燕飞）2025年5月10日是我国第九个“中国品牌日”。近年来，我国推动品牌建设取得积极成效，从高铁飞驰、“天眼”探空、大飞机翱翔，到新能源汽车、智能家电快速发展，科技引领、创新驱动，新质生产力加快形成，更多中国品牌脱颖而出。…
中国质量万里行促进会：以质量夯实品牌硬实力 以品牌提升国际竞争力
　　人民网北京5月9日电 （记者孙博洋）8日，在第九个“中国品牌日”来临之际，中国质量万里行促进会发布了《中国质量万里行促进会中国品牌日倡议书》（以下简称《倡议书》），倡议以质量夯实品牌硬实力，以品牌提升国际竞争力，让中国创造、中国质量、中国品牌以卓越之姿屹立于世界之林。 坚持质量为本 夯实品牌建设内核 《倡议书》提出，质量是品牌建设的核心命题，是市场经济平稳运行的根本保障。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部