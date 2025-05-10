本报记者 王 政 刘温馨

中央经济工作会议提出，以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。今年的《政府工作报告》提出，因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系。

“我们将深入实施制造业重点产业链高质量发展行动，提升产业科技创新能力，培育壮大新质生产力，加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系。”工业和信息化部有关负责人表示。

——推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

近年来，工业和信息化部坚持“点、线、面”协同，加快规上工业企业、专精特新中小企业数字化转型全覆盖。工业和信息化部有关负责人表示，下一步将面向重点行业“一业一策”制定数字化转型指南，用3年时间建设200个高标准数字园区，分行业分区域布局一批制造业数字化转型促进中心。实施“人工智能+制造”行动，加强通用大模型和行业大模型研发布局和重点场景应用。此外，还将深入实施绿色制造工程，优化绿色制造和服务体系，新培育一批绿色工厂、绿色供应链，探索推进零碳工厂、零碳工业园区建设。

——推动传统产业转型升级，培育壮大新兴产业、未来产业。

推动传统产业“老树发新芽”。启动实施标准提升引领传统产业优化升级行动，加强重点行业企业技术改造，推进重点行业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新。深入实施制造业卓越质量工程，加强制造业品牌培育推广。

推动新兴产业、未来产业焕发新活力。实施培育新兴产业打造新动能行动，推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范；推动智能网联汽车发展，扩大北斗应用规模；因地制宜建设低空信息基础设施；开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”，制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。此外，推进服务型制造等新业态新模式发展，提升工业设计水平。

——深入推进中小企业专精特新发展。

截至目前，我国累计培育专精特新中小企业超14万家，形成300个国家级中小企业特色产业集群。工业和信息化部有关负责人表示，下一步，将研究修订中小企业划型标准，推行中小企业专精特新发展评价，开展新一轮中央财政支持专精特新中小企业高质量发展行动，推进中小企业数字化转型城市试点，再培育100个国家级中小企业特色产业集群。同时，加大清欠等帮扶力度，建设国家统一的拖欠中小企业款项投诉平台，推动解决拖欠中小企业账款长效机制落地见效。

《 人民日报 》（ 2025年05月10日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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