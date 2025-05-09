人民网北京5月9日电 （记者孙博洋）8日，在第九个“中国品牌日”来临之际，中国质量万里行促进会发布了《中国质量万里行促进会中国品牌日倡议书》（以下简称《倡议书》），倡议以质量夯实品牌硬实力，以品牌提升国际竞争力，让中国创造、中国质量、中国品牌以卓越之姿屹立于世界之林。

坚持质量为本 夯实品牌建设内核

《倡议书》提出，质量是品牌建设的核心命题，是市场经济平稳运行的根本保障。在国际竞争日益激烈、消费需求不断升级、标准体系持续完善的当下，“质量”这一概念已突破传统意义上的“产品合格”范畴，不再只局限于产品的可靠性与实用性，而是涉及设计阶段的创新性与前瞻性、制造生产的稳定性与一致性、服务质量的响应性与满意度等多个维度。以质量构筑品牌建设的内核，就要深刻理解“四个必须”，着力推动高质量发展，将质量意识深度融入企业品牌战略部署的每一个环节。

《倡议书》要求，要积极培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势，通过强化质量技术竞争力、推动标准化发展提档升级、优化服务质量体验，不断提升品牌的知名度、影响力和忠诚度，使质量成为品牌建设最坚实的支撑。

强化创新驱动 开拓品牌价值外延

《倡议书》提出，在全球创新版图呈现多点突破态势、科技创新和产业变革进入空前密集活跃期的背景下，中国企业当践行“创新是引领发展的第一动力”，聚焦核心技术攻关，推进知识产权专利成果转化，以创新驱动品质，以品质强化品牌，通过科技创新赋能品牌价值提升，将“中国质造”与“中国智造”有机融合，构建品牌附加值提升机制，从价格竞争向价值竞争转型，从产品输出向标准输出跃升，从规模扩张向智能升级跨越，以更多独属于中国品牌的“独门绝技”和“硬核科技”，打造具有国际影响力的民族品牌。

直面机遇挑战 共筑发展良性生态

《倡议书》提出，当前，全球产业链加速重构，产业分工格局面临变化调整。面对由此引发的机遇与挑战，各行各业应立足实际，提升产业竞争力，共筑品牌发展的良性生态。在传统制造领域充分巩固制造规模和高性价比优势，在此基础上抓住数字化转型发展机遇，推动制造业高端化、智能化、绿色化，通过打造产业集群和区域品牌，全面提升发展质量和效益水平；在新兴领域不断积蓄发展新动能，以组建质量技术创新联合体，促进质量共性技术攻关，以培育壮大质量竞争型企业，提供地区产业结构升级的新视角、新思路、新方法，为新兴产业谋布局、提技术、定标准、促发展。

(责编：郭思邈、吕骞)

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