人民网北京5月9日电（记者夏晓伦）近日，以“汇聚未来安全应急技术 打造宜居韧性智慧城市”为主题的雄安安全应急创新技术应用大赛初赛（唐山赛场）在河北省唐山市开平区举办。

5月8日，赛事召开了唐山赛场启动仪式暨场景供需对接会，推介了唐山市创新发展与投资环境，发布了2025年首批“唐山市安全应急创新应用场景清单”，围绕“自然资源‘空天地网’一体化综合监管场景”“钢铁行业有限空间作业安全智慧监管场景”作路演发布。

5月9日，赛事进行了评审环节，来自重大工业生产事故应急救援、重点工业生产安全运行保障、地震地质灾害应急救援、矿山生产事故应急救援、城市消防和森林草原火灾应急救援、城市地下空间安全应急，冰冻雨雪灾害应急救援、复合链生灾害监测预警与综合防御等赛道的161家参赛单位、188个项目，以线上路演、线下路演、资料评审相结合的方式进行了初赛评审。

据了解，雄安安全应急创新技术应用大赛初赛（邢台赛场）也即将开启，经过唐山赛场、邢台赛场的初赛评选，将有一批参赛作品晋级总决赛。最终将评选出一、二、三等奖,优质项目可有机会获得场景打造和应用推广、成果转化和产业链对接、资本对接等配套服务。

(责编：郭思邈、吕骞)

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