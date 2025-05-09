打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

雄安安全应急创新技术应用大赛初赛举办

2025年05月09日17:21 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月9日电（记者夏晓伦）近日，以“汇聚未来安全应急技术 打造宜居韧性智慧城市”为主题的雄安安全应急创新技术应用大赛初赛（唐山赛场）在河北省唐山市开平区举办。

5月8日，赛事召开了唐山赛场启动仪式暨场景供需对接会，推介了唐山市创新发展与投资环境，发布了2025年首批“唐山市安全应急创新应用场景清单”，围绕“自然资源‘空天地网’一体化综合监管场景”“钢铁行业有限空间作业安全智慧监管场景”作路演发布。

5月9日，赛事进行了评审环节，来自重大工业生产事故应急救援、重点工业生产安全运行保障、地震地质灾害应急救援、矿山生产事故应急救援、城市消防和森林草原火灾应急救援、城市地下空间安全应急，冰冻雨雪灾害应急救援、复合链生灾害监测预警与综合防御等赛道的161家参赛单位、188个项目，以线上路演、线下路演、资料评审相结合的方式进行了初赛评审。

据了解，雄安安全应急创新技术应用大赛初赛（邢台赛场）也即将开启，经过唐山赛场、邢台赛场的初赛评选，将有一批参赛作品晋级总决赛。最终将评选出一、二、三等奖,优质项目可有机会获得场景打造和应用推广、成果转化和产业链对接、资本对接等配套服务。

(责编：郭思邈、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
雄安安全应急创新技术应用大赛初赛举办
　　人民网北京5月9日电（记者夏晓伦）近日，以“汇聚未来安全应急技术 打造宜居韧性智慧城市”为主题的雄安安全应急创新技术应用大赛初赛（唐山赛场）在河北省唐山市开平区举办。 5月8日，赛事召开了唐山赛场启动仪式暨场景供需对接会，推介了唐山市创新发展与投资环境，发布了2025年首批“唐山市安全应急创新应用场景清单”，围绕“自然资源‘空天地网’一体化综合监管场景”“钢铁行业有限空间作业安全智慧监管场景”作路演发布。…
国家出口管制工作协调机制办公室部署开展打击战略矿产走私出口专项行动
　　人民网北京5月9日电 （记者孙红丽）据商务部官网消息，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，5月9日，国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、公安部、国家安全部、海关总署、最高人民法院、最高人民检察院、国家邮政局等部门在广东省深圳市召开打击战略矿产走私出口专项行动现场会，部署各项具体工作。 会议指出，加强战略矿产资源出口管制事关国家安全和发展利益。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部