人民网北京5月9日电 （记者孙红丽）据商务部官网消息，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，5月9日，国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、公安部、国家安全部、海关总署、最高人民法院、最高人民检察院、国家邮政局等部门在广东省深圳市召开打击战略矿产走私出口专项行动现场会，部署各项具体工作。

会议指出，加强战略矿产资源出口管制事关国家安全和发展利益。国家对镓、锗、锑、钨、中重稀土等战略矿产实施出口管制以来，部分境外实体与境内不法人员相互勾结，不断翻新走私出口手法，试图逃避打击。为避免战略矿产非法外流、遏制走私势头、切实维护国家安全，同时促进合规贸易、保障产供链稳定，打击战略矿产走私出口成为当前迫切且重要的工作任务。

会议强调，各部门要聚焦战略矿产领域，加强源头管控，形成打击合力，针对伪报瞒报、夹藏走私、“第三国”转口等典型规避手法，重点打击战略矿产走私出口。要坚持法治思维，完善行刑衔接，依法加快办理并公布一批违法出口案件，深挖幕后非法实体和走私网络，坚决打深打透，对不法分子形成有力震慑。

会议要求，各部门要加强执法司法力量配备和能力建设，切实提升办案水平和打击成效；加快执法智能化信息系统建设，强化跨部门、跨区域执法协作；加强内地与港澳海关执法合作，形成打击合力，确保实现国家出口管制目标，坚决维护国家安全和发展利益。

(责编：孙红丽、吕骞)

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