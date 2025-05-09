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业界：构建品牌培育体系 赋能统一大市场建设

2025年05月09日18:38 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （记者杜燕飞）2025年5月10日是我国第九个“中国品牌日”。近年来，我国推动品牌建设取得积极成效，从高铁飞驰、“天眼”探空、大飞机翱翔，到新能源汽车、智能家电快速发展，科技引领、创新驱动，新质生产力加快形成，更多中国品牌脱颖而出。

“我们要以品牌建设为抓手纵深推进统一大市场建设。”“品牌是市场信任的载体和资源配置的信号。”日前举办的2025中国品牌日·第九届品牌发展共创会上，参会嘉宾表示，品牌本质是产品、服务差异化的标识，这种差异化来自科技创新、管理创新、模式创新等带来的产品和服务价值增值。要加快培育企业品牌、区域品牌、产业品牌，构建层次分明、优势互补、影响力创新力显著的品牌体系。

中国社会科学院经济研究所研究员黄群慧表示，要以品牌标准化推动市场规则统一，通过品牌破除地域壁垒，提高跨区域穿透力；以品牌竞争公平性保障市场竞争公平性，通过质量承诺和售后服务建立消费者信任，降低跨区域交易的信息不对称；以品牌国际化促进国内统一大市场建设，通过海外拓展积累的技术、管理经验提升国内竞争质量，鼓励企业积极参与国际认证，推动国内质量标准与国际接轨。

围绕培育制造业品牌，工信部工业企业品牌培育专家组组长周宏宁表示，要壮大实力、增强能力、科学推进制造业品牌建设。随着“制造大国”向“制造强国”加速迈进，“中国制造”发生了深刻变化。高端装备、能源化工、5G应用等一大批世界级科技成果，智能制造、柔性制造、绿色制造等一大批高端制造能力建设成果，中国标准、中国精神、大国担当、开放包容、互利共赢等价值元素持续注入，树立了“中国制造”创新驱动、质量为先的形象，打造了中国高铁、中国特高压、中国装备等“国家名片”。

“建议进一步构建制造业品牌体系，推动品牌协同发展。”周宏宁表示，构建品牌体系不仅要加快从“中国产品”向“中国品牌”转变，还要推动产业集群向区域品牌转变、推动产业链向产业品牌转变，实现品牌建设多层次协同发展。通过明确品牌价值属性、夯实品牌发展地位、实施系统化品牌管理，实现系统化品牌培育，为打造更多、更亮的“中国制造”名片探索道路。

一个叫得响的品牌，对农民增收、农业发展大有裨益。重庆市农业农村委副主任周松表示，要进一步探索以区县公用品牌为支撑，企业品牌为主体的农业品牌体系，走出“打造一个品牌、带活一个产业、富裕一方农民、闯出一方市场”的品牌赋能农业新路。“我们通过高位推动、政策驱动、宣推带动，将甄选与营销深度融合，持续推出具有辨识度和全国影响力的优质农产品品牌。”周松说。

参会嘉宾表示，加强品牌建设是发展新质生产力、推动高质量发展的内在要求。要通过创新驱动擦亮中国品牌，服务社会彰显品牌担当，科学谋划提升品牌价值，推动品牌建设迈出新步伐、跨上新台阶。

(责编：郭思邈、吕骞)
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